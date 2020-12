Le chef d’état-major de l’armée a été contraint de publier vendredi une déclaration déclarant que l’armée n’avait « aucun rôle » dans la détermination des élections américaines après que Mike Flynn, un ancien assistant proche du président Trump, ait exigé la loi martiale.

Flynn a minimisé l’importance d’utiliser le pouvoir militaire pour superviser le changement politique et, dans une interview, a appelé à utiliser des « capacités » militaires pour superviser une reprise des élections dans les États perdus par Trump.

Vendredi, le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy et le chef d’état-major de l’armée, le général James McConville, ont répondu par une déclaration affirmant la position de longue date de l’armée contre l’implication dans les décisions politiques américaines.

« L’armée américaine n’a aucun rôle à jouer dans la détermination du résultat d’une élection américaine », ont-ils déclaré.

Le contrôle civil de l’armée est un principe clé de la Constitution américaine et une caractéristique distinctive des démocraties par rapport aux dictatures militaires.

Flynn a lancé son appel dans une interview sur Newsmax, un réseau favorable à Trump. Il a fait écho aux théories du complot électoral avancées par son avocat, Sidney Powell, qui a intenté des poursuites contre «Kraken» dans les États du champ de bataille cherchant à annuler l’élection. Ces poursuites ont accumulé des dizaines de pertes devant les tribunaux.

Trump pourrait « ordonner aux – dans les États de transition, s’il le voulait – il pourrait prendre des capacités militaires, et il pourrait les placer dans des États et, fondamentalement, reconduire une élection dans chacun de ces États », a déclaré Flynn au réseau.

«Je veux dire, ce n’est pas sans précédent. Je veux dire, ces gens parlent de la loi martiale comme si c’était quelque chose que nous n’avons jamais fait. La loi martiale a été instituée 64 fois », a-t-il déclaré.

La loi martiale a été imposée en réponse à des guerres, des catastrophes et des émeutes – mais pas pour annuler une élection où les représentants de l’État, les tribunaux, les électeurs et la Cour suprême n’ont pas accepté les allégations de fraude.

« Il n’y a aucun moyen au monde que nous puissions avancer en tant que nation », a déclaré Flynn.

Il a également soutenu un complot vanté par Trump selon lequel les machines à voter du Dominion « retournaient » les votes de Trump à Joe Biden.

«Il pourrait immédiatement, sur son ordre, saisir chacune de ces machines, sur son ordre», a déclaré Flynn.

Flynn a également déclaré: « Je ne demande pas cela. Nous avons un processus constitutionnel … qui doit être suivi.

Trump a limogé Flynn en tant que conseiller à la sécurité nationale. Flynn, l’ancien chef de la Defense Intelligence Agency, a plaidé coupable d’avoir menti au FBI. Le ministère de la Justice a inversé la tendance et abandonné les accusations. Trump lui a ensuite gracié même pendant qu’un juge fédéral supervisait l’affaire.

Le chef d’état-major de l’armée, le général James McConville, a publié une déclaration affirmant que l’armée n’avait « aucun rôle » dans la détermination des élections américaines

Le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy s’est joint à la déclaration

La marche du président Trump sur Lafayette Square en juin a suscité une réévaluation de la part des militaires qui ont ensuite pris leurs distances par rapport à l’événement.

Selon la loi et les précédents, l’armée cherche à rester en dehors des affaires intérieures et à permettre aux juridictions locales de faire de la police

Trump a gracié Flynn le mois dernier

Le représentant Adam Kinzinger de l’Illinois a fustigé le commentaire de Flynn. ‘Non. L’armée ne sera pas «déployée» pour reconduire une élection », a-t-il tweeté. «Il est temps d’arrêter cela, et maintenant. Le général Flynn a perdu son autorité morale pour être pris au sérieux, et le GOP doit lui tenir tête.

Il a terminé avec le hashtag: «#RestoreOurGOP».

Cela a attiré une réponse du fils de Flynn: « F *** vous et vos perdants de l’establishment anti-Trump. @GenFlynn a servi 33 ans, a gravi les échelons et est devenu un général pour une raison. Vous avez servi 7 ans, pour ensuite devenir un politicien FAIBLE et sale. Laissez les décisions aux grands », écrit-il.

Kinzinger a répondu: « La défense de la nation prend toutes les formes, à la fois au cours de mes 17 années de service militaire continu et dans la défense de l’intégrité même du rôle de l’armée en Amérique. »