Le chef d’état-major de la Défense britannique dénonce les politiciens pour la menace de guerre civile en Afghanistan et insiste sur le fait que nos garçons « n’ont jamais été battus »

Le meilleur guerrier de Grande-Bretagne a critiqué les politiciens maladroits pour le chaos qui engloutit l’Afghanistan alors qu’il insistait sur le fait que nos soldats « n’ont jamais été battus » au cours de la campagne meurtrière de 20 ans.

Plus de 150 000 soldats qui ont servi en Afghanistan devraient « garder la tête haute » pour avoir combattu avec distinction, a déclaré le général Sir Nick Carter.

Les Britanniques ont perdu 457 vies et dépensé plus de 37 milliards de livres sterling pour une campagne de 20 ans Crédit : droit d’auteur de la Couronne

« Ils n’ont jamais été battus sur le champ de bataille », a insisté le chef d’état-major de la défense.

« Ils ont fait preuve d’un courage phénoménal tout au long de cette campagne.

« Tous nos vétérans devraient garder la tête haute, car ils ont fait quelque chose qui impressionnera énormément leurs successeurs. »

Cela survient alors que le gouvernement a annoncé la fin de l’implication de la Grande-Bretagne dans la mission dirigée par l’OTAN, qui nous a coûté 457 vies et 37 milliards de livres sterling.

Boris Johnson a déclaré que la présence militaire n’avait « jamais été destinée à être permanente ».

« Nous et nos alliés de l’OTAN allions toujours retirer nos forces. La seule question était de savoir quand, et il ne pourrait jamais y avoir de moment parfait », a-t-il déclaré.

Une poignée de forces spéciales resteront à l’intérieur de l’Afghanistan pour protéger la zone verte de Kaboul.

Les cérémonies d’abaissement du drapeau, comme celle-ci en 2014, ont eu lieu en secret par crainte d’une attaque Crédit : EPA

Les troupes dirigées par les États-Unis ont envahi l’Afghanistan en 2001 pour renverser le régime taliban et ont bombardé les positions d’Al-Qaïda dans les montagnes de Tora Bora Crédit : AFP

Le général Carter a admis que les nouvelles du pays étaient « sombres », car les militants talibans déchaînés ont capturé la moitié des districts ruraux.

Et il a averti que le pays pourrait se diviser le long des lignes de guerre civile des années 1990 après que le président américain Biden a ordonné un retrait soudain sans un accord de paix approprié.

Le général Carter, qui a servi en Afghanistan, a déclaré que la crise meurtrière actuelle était un « problème politique qui nécessite une solution politique ».

Il a blâmé un manque de stratégie politique.

Ses commentaires interviennent quelques jours après que le président Biden a semblé se laver les mains de l’Afghanistan, déclarant à un journaliste qu’il n’avait « aucune responsabilité » pour l’avenir du pays appauvri.

« L’armée ne peut que tenir l’anneau pour que les autres le livrent », a déclaré le général Carter.

« Et les militaires l’ont fait, je pense, avec distinction au cours des 20 dernières années. »

‘JAMAIS BATTU’

La plupart des troupes britanniques sont rentrées chez elles après une cérémonie secrète de descente du drapeau à l’aéroport de Kaboul le 24 juin.

« Vous pourriez voir certaines des institutions importantes comme les forces de sécurité se diviser selon des lignes ethniques ou tribales », a ajouté le général Carter.

« Si cela devait arriver, je suppose que les talibans contrôleront une partie du pays. »

Plus de 150 000 Britanniques ont servi en Afghanistan depuis 2001 et au moins 457 sont morts.

Des milliers d’autres membres ont perdu et ont subi des blessures qui ont changé leur vie dans un conflit qui a coûté au contribuable au moins 37 milliards de livres sterling.

« Je suis immensément fier de l’excellence tactique dont nos militaires ont fait preuve », a ajouté le général Carter.

Les critiques affirment que l’armée a chargé le cœur des talibans du sud de la province d’Helmand sans comprendre les risques dans le but de gagner les faveurs des Américains.

La plupart des troupes britanniques ont quitté Kaboul au cours de la dernière semaine de juin, près de 20 ans après l’invasion de 2001

Elle faisait suite aux tensions à Bassora, dans le sud de l’Irak, où les commandants américains accusaient l’armée britannique de ne pas peser.

Le plan initial de Helmand était, en 2006, de créer une zone de développement sûre autour de la capitale provinciale Lashkar Gah.

Mais quelques semaines après leur déploiement, des troupes aéroportées d’élite du 3 Para s’étaient dispersées dans des maisons de peloton et se battaient pour leur vie, appelant des hélicoptères de combat Apache pour tirer des balles de la taille de bouteilles de lait sur des hommes dans des maisons en terre.

Le général Carter a ajouté: « Mon cœur et mes pensées vont chaque jour à 457 personnes qui ont perdu la vie au service britannique là-bas, et bien sûr aux nombreuses autres qui sont blessées et souffrent des cicatrices mentales de la bataille. »

Des milliers de soldats afghans se sont rendus ou se sont retirés face à un assaut brutal des talibans.

Le général Carter a déclaré que c’était parce qu’ils n’avaient plus accès au soutien aérien, ce qui leur avait donné l’avantage lors des batailles précédentes avec les insurgés.

Il a déclaré que les commandants afghans formés par les Britanniques n’avaient d’autre choix que d’abandonner les districts périphériques afin de consolider leurs forces pour protéger les capitales provinciales.

Cependant, il a déclaré qu’il était peu probable que les talibans capturent tout l’Afghanistan, en partie parce qu’ils obtiennent le plus de soutien d’un seul groupe ethnique qui représente environ 40 pour cent de la population.

Le général Carter a déclaré que les progrès en Afghanistan depuis 2001 comprenaient 8,2 millions d’enfants supplémentaires scolarisés.

« Parmi ceux-ci, environ trois millions et demi sont des filles », a-t-il déclaré.

« L’espérance de vie est passée de 56 ans en 2001 à 64 ans aujourd’hui. »

Il a déclaré que 28 pour cent des sièges au parlement étaient occupés par des femmes.

Sous le régime taliban, les femmes étaient interdites de travail et ne pouvaient quitter la maison qu’en burqa avec un parent masculin pour les escorter.