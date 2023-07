Le chef d’état-major de la défense britannique déclare que parler de rupture avec le chef de l’armée est « un non-sens »

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le chef militaire britannique, l’amiral Sir Tony Radakin, insiste sur le fait qu’il ne s’est pas «brouillé» avec le chef de l’armée, dont le départ imminent a été imputé au mécontentement des coupes dans la force et à une politique intérieure destructrice.

Comparaissant devant le comité de la défense de la Chambre des communes, l’amiral Radakin a nié que le général Sir Patrick Sanders était « expulsé » de son poste pour avoir publiquement exprimé sa préoccupation quant à l’avenir de l’armée et le fait de ne pas investir de manière adéquate dans des équipements tels que les blindés.

Il y avait eu des rumeurs d’affrontements entre le général Sanders et l’amiral Radakin, qui, a-t-on affirmé, a suggéré que le prochain chef de l’armée pourrait provenir des Royal Marines – qui font partie de la Royal Navy.

Mais l’amiral Radakin, qui est le chef d’état-major de la défense, a déclaré que les informations selon lesquelles le général Sanders aurait été « expulsé (…) sont toutes absurdes ».

« Patrick et moi ne nous sommes pas disputés », a-t-il déclaré aux députés, ajoutant qu’il n’y avait « jamais eu l’intention » qu’il soit remplacé par un marine.

L’amiral Radakin a tenu à souligner que le général Sanders avait été nommé chef de l’armée pour deux ans par le secrétaire à la Défense Ben Wallace, et que son mandat allait de toute façon prendre fin l’année prochaine.

Les députés du comité, qui ont exprimé leur admiration pour la capacité du général Sanders, ont demandé pourquoi son mandat n’avait pas été prolongé comme on s’y attendait généralement.

Le député Tobias Ellwood, président conservateur du comité, a déclaré: «Patrick Sanders est très respecté, il est considéré comme un stratège, il fait avancer les forces. La question est, pourquoi n’a-t-il reçu qu’un contrat de deux ans de toute façon? Et même s’il l’était, pourquoi n’y a-t-il pas eu de considération pour une prolongation ? »

L’amiral Radakin a répondu: « Je pense que vous devriez demander au secrétaire à la Défense … le mandat des chefs est vraiment quelque chose pour le secrétaire à la Défense. »

Le général Sanders avait déjà occupé un autre poste de direction pendant trois ans, en tant que chef du commandement stratégique, a-t-il ajouté. « Je pense que c’était une vision de la gestion des talents que nous avons pour les gens de l’armée. Je pense que vous devriez entrer plus en détail avec Ben Wallace, car c’est sa décision.

Les membres du comité ont également exprimé leur surprise que M. Wallace ait personnellement assisté au comité des nominations supérieures. Il s’agissait d’une rupture par rapport à la procédure passée, ont-ils déclaré, et cela pouvait donner l’impression que le processus était en train d’être politisé.

La sortie de Patrick Sanders a soulevé des inquiétudes quant aux problèmes sous-jacents des forces armées britanniques (PENNSYLVANIE)

L’amiral Radakin a reconnu qu’il y avait eu des changements, mais a ajouté: « Je préside le comité des nominations supérieures … le secrétaire à la Défense [is] simplement présent, il comprend simplement le processus qui se déroule.

Le député conservateur Richard Drax s’est demandé si les commentaires francs du général Sanders sur les préoccupations de l’armée auraient pu le conduire à être expulsé. « Pourriez-vous simplement me confirmer que vous et le secrétaire à la Défense n’étiez pas alarmés par le fait qu’il s’exprimait aussi sincèrement que lui et lui a dit ‘Écoutez, je suis désolé, vous venez de [got to] tu te tais ou tu pars ? a demandé le député.

L’amiral Radakin a nié que ce soit le cas, affirmant que le général Sanders avait été informé que sa nomination était de deux ans et que « quelque chose qu’il a dit il y a deux mois, il y a six mois, n’a pas eu d’incidence sur le moment où il a quitté son poste ».

M. Wallace a déclaré ce week-end que le général Sanders avait été « exceptionnel » mais que « les généraux vont et viennent ».