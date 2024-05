Le chef d’état-major adjoint de l’armée russe emprisonné pour corruption lors de la dernière arrestation d’un haut responsable de la défense

Un chef adjoint de l’état-major général de l’armée russe a été arrêté pour corruption à grande échelle, ont rapporté jeudi les médias russes, la dernière d’une série d’arrestations pour corruption de hauts responsables militaires.

L’arrestation du lieutenant-général Vadim Shamarin fait suite à l’arrestation cette semaine du major-général Ivan Popov, ancien commandant en chef de l’offensive russe en Ukraine, également pour corruption.

En avril, le vice-ministre de la Défense Timur Ivanov a été arrêté pour corruption. Ivanov était un proche collaborateur de Sergueï Choïgu, que le président Vladimir Poutine a démis de ses fonctions de ministre de la Défense peu après l’investiture de Poutine pour un nouveau mandat en mai.

Le lieutenant-général Yury Kuznetsov, chef de la direction du personnel du ministère de la Défense, a été arrêté pour corruption deux jours après le remplacement de Shoigu.

Shamarin est également à la tête de la principale direction de la communication du ministère de la Défense.

Il est détenu pendant deux mois, ont indiqué les agences de presse russes citant un tribunal militaire de garnison, mais aucun autre détail de l’affaire n’a été rapporté.

Shoigu avait été largement blâmé pour l’échec de la Russie à capturer Kiev au début des combats en Ukraine et a été accusé d’incompétence et de corruption par le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin, qui a lancé une mutinerie en juin 2023 pour exiger le limogeage de Shoigu et du chef d’état-major militaire, le général Valery. Gérasimov.

Moins d’un mois après l’échec du soulèvement de Prigojine, Popov a été démis de ses fonctions de commandant de la 58e armée. Il a déclaré qu’il avait parlé à Choïgou du manque d’équipement qui avait entraîné un nombre excessif de morts russes, et que son licenciement était un coup « traître » dans le dos des forces russes en Ukraine.

Les forces de Popov combattaient dans la région de Zaporizhzhia, l’une des zones les plus disputées du conflit ukrainien. Son limogeage intervient un jour après que le poste de commandement de la 58e armée dans la ville de Berdiansk ait été touché lors d’une frappe ukrainienne, tuant un général de haut rang.