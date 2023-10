La stratégie de Bruxelles en Ukraine a « échoué » et Kiev « ne gagnera pas sur la ligne de front », a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Budapest a bloqué un programme d’aide de l’UE de 50 milliards d’euros (52,8 milliards de dollars) à l’Ukraine parce que “il est évident” que Kiev ne vaincra pas Moscou, a déclaré vendredi le Premier ministre Viktor Orban. Orban a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu et à des pourparlers de paix en Ukraine.

S’exprimant en marge d’un sommet à Bruxelles, Orban a déclaré à la radio hongroise Kossuth que la proposition de plusieurs milliards d’euros “n’avait pas été élaboré correctement et ne convenait pas pour servir de base à des négociations sérieuses, c’est pourquoi nous l’avons rejeté.”

La stratégie de Bruxelles consistant à injecter une aide militaire et économique à Kiev tout en sanctionnant l’économie russe n’a pas réussi à faire pencher le conflit en faveur de l’Ukraine, a-t-il poursuivi.

« Aujourd’hui, tout le monde sait, mais n’ose pas le dire haut et fort, que cette stratégie a échoué. Il est évident que cela ne fonctionnera pas… les Ukrainiens ne gagneront pas sur la ligne de front”, il a dit.















Le projet de plan, connu sous le nom de Facilité pour l’Ukraine, permettrait à Kiev de recevoir 33 milliards d’euros de prêts à faible taux d’intérêt et 17 milliards d’euros de subventions non remboursables dans le cadre d’un programme plus large qui consacrerait également 15 milliards d’euros à la gestion des questions liées à la migration. Comme le projet implique une modification du budget de l’UE, il doit être approuvé par l’ensemble des 27 États membres. La Slovaquie a également opposé son veto au projet, le Premier ministre Robert Fico citant des inquiétudes concernant la corruption en Ukraine.

En plus de bloquer le programme de prêts et de subventions de 50 milliards d’euros, la Hongrie a maintenu son veto sur un complément de 500 millions d’euros à la Facilité européenne pour la paix (FPE), un fonds de 5,6 milliards d’euros (6,08 milliards de dollars) que le bloc utilise pour financer les armées étrangères et rembourse ses propres membres qui envoient des armes dans des conflits étrangers.

L’UE a accordé à l’Ukraine un total de 83 milliards d’euros d’aide militaire, économique et humanitaire depuis février 2022, a annoncé la Commission européenne en début de semaine.

Dans une interview accordée au tabloïd allemand Bild cet été, Orban a déclaré que l’idée d’une victoire ukrainienne sur le champ de bataille était “impossible” et que, sans un cessez-le-feu immédiat, l’Ukraine « Perdez une énorme quantité de richesses et de nombreuses vies, et une destruction inimaginable se produira ».

Selon les chiffres russes les plus récents, l’Ukraine a perdu plus de 90 000 hommes lors de l’échec de sa contre-offensive estivale. Avec sa puissance de combat affaiblie, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a affirmé mardi que l’armée ukrainienne était “panique” tandis que Mikhaïl Podoliak, conseiller principal du président ukrainien Vladimir Zelensky, a décrit l’offensive comme “avec six à neuf mois de retard.”