La transmission mondiale de Covid-19 doit être considérablement freinée pour garantir que le virus ne mute pas davantage, ce qui pourrait compromettre le déploiement actuel des vaccins, a déclaré vendredi un expert de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La responsable de la vaccination et des vaccins de l’agence, le professeur Katherine O’Brien, a déclaré qu’elle souhaitait souligner « l’importance d’une transmission vraiment écrasante » du virus afin de garantir « l’impact maximum » des vaccins.

«Le risque de variantes par rapport aux vaccins est de plus en plus grand lorsque la transmission est très élevée dans les communautés», a-t-elle déclaré vendredi lors d’une conférence de presse de l’OMS.

Non seulement à cause de variantes qui se sont déjà produites, mais à cause de la possibilité de variantes supplémentaires émergeant sous la pression des vaccins.

Ne pas supprimer la transmission « dans la mesure du possible » met la valeur des vaccins en tant qu’outil de lutte contre le virus en danger, a ajouté O’Brien.

Le médecin a déclaré qu’un certain nombre de petites études sont en cours de publication pour déterminer si les vaccins actuels sont moins efficaces contre les variantes de Covid-19, mais elle a ajouté que c’était le cas. « trop ​​tôt » pour offrir un verdict sur la question.

Les pays d’Europe et d’autres régions du monde ont durci leurs mesures de santé publique dans le but de contenir les taux d’infection aggravés par de nouvelles souches de virus, y compris celles détectées au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil.

Vendredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’il y avait « quelques preuves » reliant la variante B117 plus transmissible détectée en Grande-Bretagne à la fin de l’année dernière à un taux de mortalité plus élevé.

Une souche connue sous le nom de P.1, de l’État brésilien d’Amazonas, a également été découverte chez des voyageurs qui étaient entrés au Japon plus tôt ce mois-ci.

Le gouvernement allemand a confirmé vendredi qu’il avait également détecté son premier cas de souche brésilienne chez un homme arrivant à l’aéroport de Francfort en provenance du pays sud-américain.

Une souche Covid-19 plus transmissible a également été détectée en Afrique du Sud, qui, selon certaines études préliminaires en laboratoire, pourrait être beaucoup plus résistante aux vaccins.

