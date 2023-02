Le chef des transports américains blâme Trump pour la catastrophe du train toxique

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a affirmé que son département était «contraint» par les actions de son prédécesseur

Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a imputé le démantèlement catastrophique d’un train Norfolk Southern au début du mois à East Palestine, dans l’Ohio, à l’annulation des règles de sécurité sous le président Donald Trump. Après plus d’une semaine de silence sur le sujet, Buttigieg a suggéré que l’administration Trump était responsable de l’accident et de l’explosion chimique contrôlée qui a suivi.

Insistant sur le fait que son agence avait amélioré la sécurité ferroviaire grâce à “investissements historiques” Buttigieg revendiqué le ministère des Transports était néanmoins “limité par la loi sur certains domaines de la réglementation ferroviaire (comme la règle de freinage retirée par l’administration Trump)” dans un tweet mardi. Dix jours plus tôt, le train de 150 wagons transportant 10 wagons de matières dangereuses a déraillé, prétendument en raison d’un problème mécanique avec un essieu de wagon et d’une panne de frein d’urgence sur un tronçon droit de voie ferrée.

La règle de freinage en question exigeait que les trains transportant des matières dangereuses utilisent des freins pneumatiques à commande électronique de haute technologie. Il a été annulé en 2017, après qu’une loi adoptée en 2015 – bien avant que Trump ne devienne président – a lancé une exigence d’analyse coûts-avantages pour les nouvelles réglementations de sécurité.

Le ministère des Transports a expliqué mercredi dans un communiqué que la législation de 2015 “rend difficile de rétablir la règle dans sa configuration précédente – en raison des menaces de litige et d’opposition au Congrès.” L’agence a néanmoins promis de “évaluer les actions pour éviter que cela ne se reproduise.”

Alors que les wagons déraillés libéraient les produits chimiques, y compris les cancérigènes, dans l’air, l’eau et le sol, Norfolk Southern a lancé une libération contrôlée et une combustion du chlorure de vinyle gazeux hautement toxique de l’un des wagons. La compagnie a insisté sur le fait que le non-respect de cette consigne pourrait transformer le train déraillé en un “bombe” cela enverrait des éclats d’obus et des fumées toxiques dans la communauté environnante. Lorsqu’il est brûlé, le chlorure de vinyle se transforme en chlorure d’hydrogène et en phosgène, une arme chimique utilisée pendant la Première Guerre mondiale.

Alors que les autorités locales ont levé un premier ordre d’évacuation et ont déclaré l’eau potable, certains habitants se sont plaints de symptômes physiques alarmants ainsi que d’animaux domestiques, de bétail et de poissons morts.

L’Environmental Protection Agency a accusé Norfolk Southern de ne pas avoir éliminé correctement les sols contaminés et a trouvé de l’acrylate de butyle toxique dans la rivière Ohio, qui fournit de l’eau potable à environ 10% de la population américaine. Au moins cinq poursuites ont été intentées contre Norfolk Southern pour le déraillement accusant l’entreprise de négligence.