Le responsable a qualifié la précipitation de Washington de fournir une aide militaire de « à courte vue » et de « destructrice ».

Un haut responsable du Département d’État américain chargé des transferts d’armes a démissionné en signe de protestation, affirmant que la précipitation de Washington à armer Israël était « à courte vue, destructeur, injuste et contradictoire avec les valeurs mêmes que nous embrassons publiquement. »

Josh Paul était directeur du Bureau des affaires politico-militaires (PM) pendant plus de 11 ans. Mercredi, il a publié sa lettre de démission sur son profil LinkedIn. Le Huffington Post a été le premier grand média à en parler le même jour.

Paul a dit qu’il avait accepté le poste en sachant que cela impliquait « complexité morale et compromis moraux » et s’est efforcé de faire en sorte que « Le mal que je pourrais faire pourrait être contrebalancé par le bien que je pourrais faire. »

« Je crois que dans notre démarche actuelle en ce qui concerne la fourniture continue – voire élargie et accélérée – d’armes meurtrières à Israël – j’ai atteint la fin de ce marché. » il a expliqué sa décision.

Washington répète les mêmes erreurs qu’il a commises pendant des décennies, écrit-il. La politique est « une réaction impulsive fondée sur le biais de confirmation, la commodité politique, la faillite intellectuelle et l’inertie bureaucratique. »

La lettre citait l’expérience universitaire de Paul au Moyen-Orient et son travail officiel avec Israël et l’Autorité palestinienne. Il a dit qu’il avait « des liens personnels profonds » aux deux parties au conflit, et a dénoncé l’approche biaisée qui, selon lui, masque les actes répréhensibles de la partie avec laquelle les États-Unis sont partenaires.

Paul a condamné le meurtre de civils par « les terroristes » si les victimes « danser lors d’une rave » ou «récolter leur oliveraie» et l’enlèvement d’enfants « qu’ils soient pris sous la menace d’une arme depuis leur kibboutz ou sous la menace d’une arme depuis leur village. »

La punition collective est l’ennemie de la volonté de construire un monde meilleur, « qu’il s’agisse de démolir une maison ou mille ; tout comme le nettoyage ethnique ; tout comme l’occupation ; tout comme l’apartheid », il a déclaré.

La violence s’est intensifiée dans la région après que le groupe militant palestinien Hamas a lancé ce mois-ci une incursion surprise dans le sud d’Israël, tuant des centaines de personnes et capturant de nombreux otages. Paul a décrit le raid comme « une monstruosité des monstruosités » dans sa lettre.

Israël a répondu en intensifiant son blocus de Gaza et en la soumettant à d’intenses bombardements. Le gouvernement israélien s’est déclaré déterminé à « effacer » Hamas.

Le président américain Joe Biden s’est rendu en Israël le jour où Paul a présenté sa lettre de démission, s’engageant à demander au Congrès d’allouer une aide supplémentaire pour répondre aux besoins militaires de l’allié. Il demanderait cette semaine 10 milliards de dollars de dépenses d’urgence.