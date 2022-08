Le chef des talibans pakistanais Omar Khalid Khorasani tué en Afghanistan

Un assistant du chef de la milice pakistanaise, connu sous le nom d’Omar Khalid Khorasani, a déclaré dans un tweet lundi matin qu’il était mort dans l’explosion d’une bombe dans le sud-est de l’Afghanistan. “Il n’est plus avec nous”, a déclaré l’assistant, Ehsanullah Ahsan. « Puisse Allah… lui accorder la place la plus élevée dans Jannah », ou paradis.

KABOUL – Un haut dirigeant de la milice talibane pakistanaise aurait été tué dimanche dans le sud-est de l’Afghanistan, portant potentiellement un sérieux coup aux pourparlers de paix en cours de négociation entre le groupe extrémiste et des responsables pakistanais avec l’aide de hauts dirigeants talibans en Afghanistan.

La mort signalée de Khorasani fait suite à des mois de pourparlers qui ont commencé peu de temps après que les forces talibanes afghanes ont pris le pouvoir à Kaboul il y a un an. De nombreuses délégations se sont réunies en Afghanistan depuis lors pour aider à mettre fin au conflit qui dure depuis des années entre les forces pakistanaises et les militants pakistanais extrémistes.

Les responsables talibans avaient promis de protéger la tradition de deuil de 10 jours de la communauté, qui devait culminer lundi avec des processions et de la musique funèbre, amenant des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Mais après la troisième attaque samedi, un attentat à la bombe au cœur de la communauté chiite, les responsables ont pratiquement stoppé les activités par crainte de nouvelles violences.

Lundi matin, la police a coupé la zone à toute circulation extérieure et interdit toute circulation locale. Des étalages en bordure de route de drapeaux et bannières religieux brillants ont été démontés, et les forces de sécurité dans des véhicules blindés, certains équipés de mitrailleuses, patrouillaient continuellement dans les rues presque vides.