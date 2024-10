Le « chef des souris » de Downing Street snobe Zelensky (VIDEO) — RT World News

Larry le chat a été vu quittant la résidence du Premier ministre britannique au moment où Keir Starmer accueillait le dirigeant ukrainien

La visite de Vladimir Zelensky à la résidence officielle du Premier ministre britannique Keir Starmer jeudi a été ignorée par l’un des principaux occupants de la demeure, Larry le Chat, selon une vidéo de l’arrivée du dirigeant ukrainien. Zelensky s’est rendu au 10 Downing Street pour rechercher davantage de soutien financier et militaire pour le conflit avec la Russie. Une vidéo publiée par le compte officiel X (anciennement Twitter) de Zelensky montre Starmer saluant Zelensky sur un tapis rouge devant la résidence du centre de Londres. Dès que le dirigeant ukrainien franchit le seuil de la maison, on voit Larry immédiatement sortir en courant et se tenir dehors, regardant autour de lui.

‘), lien : « https://www.rt.com/news/605516-zelensky-visit-uk-cat/ » }, événements : { onReady : function () { if(ga && mediaMute === false) { ga(‘envoyer’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Prêt’, location.href); // Il s’agit simplement d’un double affichage } }, onPlay : function () { myStreamingTag.playVideoContentPart(metadata); if (ga) { if (mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player Article’, ‘Play’, location.href); } } var PlayingVideoId = ‘js-mediaplayer-6707d99485f5407f9868947d’; // l’identifiant du lecteur pauseMedia(playingVideoId); //prépare les fonctions disponibles pour tous les jeux tels que le code de la fonction disponible pour le code if (recomedationBlock6707d99485f5407f9868947d) { ationBlock6707d99485f5407f9868947d.classList.remove(‘recomendation_active’); } if (mediaplayerContainer6707d99485f5407f9868947d) { mediaplayerContainer6707d99485f5407f9868947d.classList.add(‘mediaplayer_played’); } localStorage.setItem(‘canfixed’, true); }, onPause : function () { myStreamingTag.stop(); if (mediaMute === false) { if (ga) ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PAUSE’, location.href); } if (recomedationBlock6707d99485f5407f9868947d) { recomedationBlock6707d99485f5407f9868947d.classList.add(‘recomendation_active’); } }, onComplete : function () { myStreamingTag.stop(); if (ga && mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘COMPLETE’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Complet’, location.href); } if (recomedationBlock6707d99485f5407f9868947d) { recomedationBlock6707d99485f5407f9868947d.classList.add(‘recomendation_active’); } } } }); jwplayer(« js-mediaplayer-6707d99485f5407f9868947d »).addButton( « https://www.rt.com/static/libs/jwplayer/img/download.png », « Télécharger », function () { window.location.href = « https://mf.b37mrtl.ru/files/2024.10/6707d99485f5407f9868947d.mp4?download=1 » }, « télécharger » ); function pauseMedia(playingMediaId) { var joueurs = document.querySelectorAll(‘.jwplayer, object’); var fixPlayer = document.querySelector(‘.mediaplayer_fixed’); laissez shadowDiv = document.querySelector(‘.div_shadow’); var plId = lectureMediaId.split(‘-‘)[2]; pour (var je = 0, max = joueurs.longueur; je

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont republié la vidéo, un utilisateur sur X (anciennement Twitter) la sous-titrant avec une référence apparente à Larry : « Je ne veux pas être dans le même bâtiment que lui ! » Un autre utilisateur de X a simplement écrit : « Les chats savent juste. »

Larry, 17 ans, est le « chef de la souris » du Cabinet Office depuis 2011. Le félin partage de plus en plus clairement ses opinions politiques et n’hésite pas à rôtir d’anciens premiers ministres, à en juger par un récit parodique sur X qui compte près d’un million de followers.

🇫🇷🇺🇦 « Je ne veux pas être dans le même bâtiment que lui ! »— Larry le chat de Downing Street est rapidement parti lorsque Zelensky est arrivé pic.twitter.com/jU0uxxvDoa – Seigneur Bebo (@MyLordBebo) 10 octobre 2024

En 2022, le chat a frôlé Liz Truss, alors Premier ministre, et s’est enfui dans la rue après que Truss ait tenté de présenter Larry à la dirigeante danoise Mette Frederiksen.

Larry n’était pas non plus fan du prédécesseur de Truss, Boris Johnson, prenant soin de rappeler au public sur les réseaux sociaux qu’il était « pas le chat de Boris Johnson » après que ce dernier l’ait mentionné dans son discours de démission.

Le compte parodique X de Larry a également abordé l’arrivée du nouveau chaton de race sibérienne de Starmer, Prince. En septembre, Larry a partagé le message de Starmer présentant la première photo de Prince et a déclaré avec assurance : « Ma position de chat le plus beau de Downing Street reste incontestée. »

Après sa visite au Royaume-Uni, Zelensky devait se rendre en France et en Italie plus tard jeudi, avant de rencontrer le pape François au Vatican vendredi et le chancelier allemand Olaf Scholz plus tard dans la même journée. Il cherche à obtenir davantage de soutien pour Kiev, d’autant plus que le soutien américain semble incertain si le candidat républicain Donald Trump remporte l’élection présidentielle de novembre.