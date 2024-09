Le chef des services secrets ukrainiens déclare que Telegram est une « menace pour la sécurité nationale » — RT World News

Kirill Budanov dit qu’il ne préconise pas l’interdiction de l’application de messagerie, mais souhaite plutôt désanonymiser les personnes derrière les canaux populaires

L’application Telegram représente une menace réelle pour la sécurité nationale de l’Ukraine, a déclaré le chef de la Direction générale du renseignement militaire de ce pays, Kirill Budanov. Le responsable a reconnu que la plate-forme de messagerie instantanée cryptée est devenue la principale source d’informations du pays, « surpassant tout le reste. »

Telegram a été créé par les entrepreneurs technologiques russes Pavel et Nikolay Durov en 2013. L’une de ses caractéristiques uniques est qu’il permet aux utilisateurs de créer des chaînes de diffusion publiques et des groupes de discussion.

Dans une interview accordée à la station de radio Charter samedi, Budanov a déclaré qu’il ne préconisait pas « tout simplement fermer » Selon le chef des services de renseignements, une telle interdiction, bien que difficile à mettre en œuvre, est néanmoins réalisable.

« J’appelle toutes les chaînes Telegram » être obligé d’établir une présence physique en Ukraine, a déclaré Boudanov.

« Si vous voulez, pour ainsi dire, diffuser des informations, veuillez vous inscrire, afin que tout le monde comprenne que cette chaîne est enregistrée par Ivanov Ivan Ivanovitch, un citoyen russe, qui réside à Moscou », a expliqué le responsable ukrainien.















Il a fait valoir que de cette façon, les administrateurs des chaînes Telegram seraient responsables du contenu publié sur celles-ci.

Selon Budanov, certaines chaînes publient « des documents pas vraiment imprimables », et pas seulement en ce qui concerne le conflit militaire en cours avec la Russie.

Il avait fait des remarques similaires fin mars, soulignant en même temps que Telegram était un outil utile pour les services secrets ukrainiens pour diffuser leurs récits dans les territoires contrôlés par la Russie.

À la même époque, un groupe de législateurs ukrainiens a proposé un projet de loi visant à « réglementer » Telegram. Elle prévoyait notamment que toute application de messagerie opérant en Ukraine soit tenue d’établir un siège social dans le pays (à moins que son siège social ne soit situé dans l’UE) et de divulguer sa structure de propriété et son financement au gouvernement.

Le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté après son atterrissage à l’aéroport de Paris-Le Bourget le 24 août et libéré sous caution quelques jours plus tard. L’entrepreneur d’origine russe, qui est également citoyen de France, des Émirats arabes unis et de Saint-Kitts-et-Nevis, a été inculpé de 12 chefs d’accusation, dont complicité de distribution de pornographie infantile, trafic de drogue et blanchiment d’argent. Les accusations portent sur les règles de modération laxistes de Telegram qui permettent vraisemblablement l’utilisation généralisée de la plateforme par des criminels.

Telegram n’est pas étrangère aux problèmes juridiques : les autorités de nombreux pays, dont la Russie, ont critiqué sa politique. L’application a été interdite dans plusieurs juridictions en raison de son refus de coopérer avec les gouvernements locaux.