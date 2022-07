Le chef des services secrets prend le poste de Big Tech – News 24

Le directeur des services secrets américains, James Murray, a annoncé jeudi sa retraite, quittant la Maison Blanche pour la Silicon Valley. Après 27 ans au service du gouvernement, dont les trois derniers en charge de la protection de deux présidents américains, Murray prendra la tête de la sécurité de la maison mère de Snapchat début août.

Murray « incarne le sens du service sur soi et a protégé les familles des présidents américains comme si elles faisaient partie de la sienne. Nous sommes incroyablement reconnaissants pour son service envers notre pays et notre famille », Le président Joe Biden et son épouse Jill ont déclaré dans un communiqué commentant son départ.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré qu’il “a énormément profité” d’avoir Murray comme “un conseiller de confiance et un leader très apprécié” au DHS, qui supervise les services secrets depuis 2003.















Murray a repris les services secrets en mai 2019, sous le président Donald Trump. Au cours de ses trois années à la direction, Murray “a contribué de manière significative à la professionnalisation et à la croissance continues de l’agence, et a aidé l’agence à relever les défis uniques présentés par l’historique [Covid]-19 pandémie », ont déclaré les services secrets dans un communiqué.

Snap a déclaré que la société était « ravie » d’avoir Murray comme chef de la sécurité. Lorsqu’il prendra ses nouvelles fonctions le 1er août, il sera responsable de la sécurité des 5 000 employés de l’entreprise dans le monde et relèvera directement du cofondateur et PDG Evan Spiegel.

Murray a rejoint les services secrets en 1995 en tant qu’enquêteur financier, mais a été transféré à la branche de la protection présidentielle en 2001. Il s’est vu offrir le poste en avril, mais a choisi d’attendre jusqu’en juillet pour ne pas être un “distraction du sommet de l’OTAN du président, du sommet des Amériques à Los Angeles et du sommet du G7”, Le porte-parole des services secrets, Anthony Guglielmi, a déclaré au Daily Mail. Il voulait également attendre de pouvoir présenter la demande de budget de l’agence au Congrès, a ajouté Guglielmi.















Les services secrets ont récemment été impliqués dans la controverse autour de l’émeute de 2021 au Capitole des États-Unis. Lors d’une audition télévisée devant le comité de la Chambre le 6 janvier fin juin, Cassidy Hutchinson, assistante du chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a affirmé que Trump avait attaqué son chef de la sécurité Bobby Engel après avoir refusé de le conduire au Capitole ce jour-là. . Hutchinson a déclaré qu’elle avait entendu l’histoire du chef de cabinet adjoint Tony Ornato et qu’Engel ne l’avait pas contestée à l’époque.

Cependant, les services secrets ont déclaré que l’affirmation de Hutchinson n’était pas vraie et qu’Engel et le chauffeur de Trump étaient prêts à témoigner sous serment à cet effet.