Le chef des services secrets britanniques déclare que l’IA ne remplacera pas le besoin d’espions humains

Le chef de l’agence de renseignement britannique MI6 a déclaré que l’intelligence artificielle ne remplacerait pas le besoin d’espions humains lors d’un rare discours public à Prague mercredi.

Richard Moore, chef des services de renseignement secrets du Royaume-Uni, s’est exprimé mercredi sur l’évolution des menaces contre l’Occident de la part de la Russie et de l’Iran à l’ambassade britannique à Prague. Il a également abordé l’importance et la nécessité du « facteur humain » malgré l’évolution rapide de l’apprentissage automatique, selon l’Associated Press.

« L’IA va rendre l’information infiniment plus accessible et certains ont demandé si cela mettrait les services de renseignement comme le mien en faillite », a déclaré le chef des espions. « En fait, c’est probablement le contraire qui est vrai. »

Moore a ajouté: « Alors que l’IA parcourt l’océan de l’open source, il sera encore plus utile d’atterrir, avec une mouche bien lancée, les secrets qui se trouvent au-delà de la portée de ses filets. »

LE PENTAGON SE DÉPLACE POUR ASSURER LE CONTRÔLE HUMAIN AFIN QUE L’AI NE « PREND PAS LA DÉCISION POUR NOUS »

Le patron du M16 a plaidé pour la capacité de l’IA à travailler avec plutôt qu’à remplacer les espions humains.

Il a déclaré que les « caractéristiques uniques » des agents humains placés aux bons endroits sont importantes – soulignant la capacité d’un espion à « influencer les décisions au sein d’un gouvernement ou d’un groupe terroriste ».

Le discours de mercredi a marqué une occasion rare pour le chef des espions, car peu de détails concernant l’agence et ses opérations sont rendus publics. Moore est le seul membre du M16 identifié publiquement, et c’est à cause de son rôle de chef.

JET MILITAIRE US PILOTÉ PAR AI PENDANT 17 HEURES : DEVRIEZ-VOUS VOUS INQUIÉTER ?

Depuis qu’il est devenu chef il y a près de trois ans, Moore n’a prononcé qu’un seul autre discours – et il a également abordé l’IA.

En novembre 2021, il a accusé l’Occident d’être lent à prendre en compte l’impact perturbateur de l’IA et d’être à la traîne de ses rivaux « versant de l’argent et de l’ambition » dans l’IA et d’autres technologies de pointe, a rapporté l’AP.

Moore a décrit la Chine comme la « plus grande priorité » de l’agence lors de ce discours et a également déclaré que le Royaume-Uni et ses alliés « doivent résister et dissuader les activités russes qui contreviennent au système international fondé sur des règles ».

La Russie a envahi l’Ukraine trois mois plus tard.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mercredi, Moore a évoqué l’invasion russe de l’Ukraine qui dure depuis 17 mois et a déclaré que le président Vladimir Poutine n’atteignait pas ses objectifs militaires, l’incitant à inviter les Russes mécontents du régime à « se joindre à nous ».

« Je les invite à faire ce que d’autres ont déjà fait au cours des 18 derniers mois et à se joindre à nous – notre porte est toujours ouverte », a déclaré Moore.

Moore a également accusé l’Iran de favoriser la poursuite du conflit en Ukraine en fournissant des drones et d’autres armes à la Russie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.