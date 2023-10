Le chef des services de renseignement israéliens admet un « échec des services de renseignement »

Le chef des renseignements militaires israéliens a assumé sa responsabilité personnelle pour ne pas avoir averti l’armée de l’attaque du Hamas.

Le renseignement militaire israélien a échoué « mission la plus importante » son chef, le général de division Aharon Haliva, a déclaré mardi dans un communiqué. Le chef des services de renseignement a déclaré que son agence n’avait pas réussi à découvrir une menace posée par les militants du Hamas et à avertir l’armée à temps pour arrêter l’attaque il y a plus d’une semaine.

« Le début de la guerre est un échec du renseignement » » a déclaré le commandant de la Division du renseignement des Forces de défense israéliennes (FDI). Le général a également déclaré qu’il portait « l’entière responsabilité de l’échec » en tant que chef du renseignement militaire.

Haliva s’est engagé à enquêter sur les causes qui ont conduit à cette situation « de la manière la plus profonde et la plus poignante » et tirer les conclusions pertinentes. Il a déclaré que cela serait fait à un moment donné dans le futur, mais la priorité à l’heure actuelle est de « Combattez et gagnez. »

Ses propos interviennent plus d’une semaine après que le Hamas a lancé des milliers de roquettes sur le territoire israélien et envahi les colonies israéliennes près de Gaza lors d’une attaque massive le 7 octobre. Tsahal n’a pas réussi à contrecarrer l’assaut et a pu reprendre le contrôle des zones envahies par le Hamas. seulement environ un jour après l’attaque initiale. L’assaut, ainsi que les affrontements qui ont suivi entre le Hamas et l’armée israélienne, ont jusqu’à présent coûté la vie à plus de 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils.

En savoir plus Israël publie une mise à jour sur une éventuelle offensive terrestre à Gaza

Lundi, le chef du Shin Bet – le service de sécurité intérieure israélien – a également reconnu les échecs de son agence et a assumé la responsabilité personnelle des développements.

« Malgré une série d’actions que nous avons menées, nous n’avons malheureusement pas réussi samedi à générer une alerte suffisante pour permettre de contrecarrer l’attaque », » a déclaré le chef du renseignement, Ronen Bar, dans une missive aux membres de l’agence.

Selon les médias israéliens, Bar s’attendait seulement à une attaque à petite échelle et a ordonné le déploiement d’une petite équipe d’agents à la frontière de Gaza. Au moins dix membres du Shin Bet ont été tués lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre, ont ajouté les médias.

La semaine dernière, le chef d’état-major général de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré que l’armée avait rompu son contrat avec le peuple israélien en ne le protégeant pas de l’attaque du Hamas. « Nous n’avons pas géré la situation » Halevi a déclaré, admettant que les forces israéliennes « sont actuellement à un point bas dramatique. »

Il s’est également engagé à enquêter sur les causes des échecs de Tsahal et à « Tout faire pour rétablir ce contrat, ramener la sécurité. »

Israël a répondu à l’attaque du Hamas par une campagne de bombardements massifs contre Gaza, qui a coûté la vie à plus de 2 800 personnes, selon les autorités sanitaires locales.