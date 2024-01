Le chef des services de renseignement israéliens a proposé de laisser les dirigeants du Hamas quitter Gaza dans le cadre de négociations de cessez-le-feu plus larges

CNN

Israël a proposé que les hauts dirigeants du Hamas quittent Gaza dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu plus large, ont déclaré à CNN deux responsables familiers avec les discussions internationales en cours.

Cette proposition extraordinaire, qui n’a pas encore été rapportée, intervient alors qu’Israël peine à atteindre son objectif déclaré de détruire le Hamas. Malgré son presque guerre de quatre mois à GazaIsraël n’a réussi à capturer ou à tuer aucun des plus hauts dirigeants du Hamas à Gaza et a laissé intact environ 70 % des forces combattantes du Hamas, selon les propres estimations d’Israël.

Même si cela donnerait un passage sûr hors de Gaza aux principaux dirigeants du Hamas qui ont orchestré le Attaque du 7 octobrevider Gaza de ses dirigeants pourrait affaiblir l’emprise du Hamas sur cette zone déchirée par la guerre tout en permettant à Israël de continuer à traquer des cibles de grande valeur à l’étranger.

On sait que de hauts responsables du Hamas vivent à Doha, au Qatar et à Beyrouth, la capitale libanaise, entre autres endroits en dehors des territoires palestiniens. Un Frappe aérienne israélienne plus tôt ce mois-ci, a tué un haut commandant du Hamas à Beyrouth.

La suggestion d’Israël selon laquelle les dirigeants du Hamas pourraient quitter Gaza, bien qu’elle soit peu susceptible d’être acceptée par le Hamas, a été discutée dans le cadre de négociations de cessez-le-feu plus larges au moins à deux reprises ces dernières semaines – une fois le mois dernier à Varsovie par le chef des renseignements israéliens, le directeur du Mossad David Barnea, puis encore ce mois-ci à Doha avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, selon un responsable proche des discussions.

Cela intervient également au milieu d’une vague d’activités diplomatiques visant à obtenir une pause prolongée dans les combats et à libérer les otages qui seraient encore en vie à Gaza. Le plus haut responsable de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, se rend cette semaine en Égypte et au Qatar pour de nouvelles discussions.

Des responsables américains et internationaux familiers avec les négociations ont déclaré que l’engagement récent d’Israël et du Hamas dans les négociations est encourageant mais qu’un accord ne semble pas imminent.

La pression s’accentue sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour qu’il propose une sorte de résolution. La « victoire complète » sur le Hamas qu’il appelle de ses vœux est loin, de son propre aveu. Pendant ce temps, la colère des Israéliens s’est accrue face à l’incapacité du gouvernement à rapatrier les plus de 100 otages détenus à Gaza.

Israël « n’atteint pas ses objectifs militaires », déclare Aaron David Miller, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace. Cela, combiné à « l’énorme pression » exercée sur Netanyahu et son gouvernement pour qu’ils rapatrient les otages, a déclaré Miller, a créé une situation dans laquelle Israël serait disposé à proposer que les dirigeants du Hamas quittent Gaza.

Jack Guez/AFP/Getty Images Un char israélien le long d’une clôture le 19 janvier 2024, alors que des bâtiments endommagés sont visibles dans la bande de Gaza, au milieu des combats continus entre Israël et le Hamas.

“Je pense qu’ils se heurtent simplement à la réalité”, a déclaré Miller. « Et les familles d’otages commencent à exercer une influence considérable. »

En outre, le sentiment international à l’égard d’Israël s’est détérioré à cause de ses bombardements continus sur Gaza, qui ont tué plus de 25 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Au cours des deux derniers mois, l’administration Biden a ouvertement appelé Israël à passer à une phase de moindre intensité du conflit, qui, selon les responsables américains, a commencé à se produire, même si des opérations intenses se poursuivent dans le sud de Gaza.

La proposition visant à ce que les dirigeants du Hamas quittent Gaza a été soulevée à Varsovie en décembre par Barnea, le plus haut responsable des renseignements israéliens, lors de sa rencontre avec le directeur de la CIA américaine Bill Burns et le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman al Thani, qui a servi d’intermédiaire avec le Hamas. Le responsable familier avec les discussions lors des réunions a déclaré que cette question avait ensuite été évoquée lorsque Blinken était dans la capitale qatarienne au début du mois.

Gil Cohen-Magen/AFP/Getty Images/Fichier David Barnea, directeur du Mossad

Lors de cette réunion, al Thani a dit à Blinken que l’idée israélienne « ne fonctionnerait jamais », a déclaré le responsable. En partie à cause de la méfiance du Hamas quant à la possibilité qu’Israël mette fin à ses opérations contre le Hamas à Gaza, même après le départ de ses dirigeants.

Un deuxième responsable, du Moyen-Orient, a été informé de la proposition israélienne par les États-Unis.

Le Département d’État américain, la CIA et le bureau du Premier ministre israélien ont tous refusé de commenter.

Même s’il n’est pas clair si, lors de discussions privées, Israël a nommé quels dirigeants du Hamas il espère quitter Gaza, il n’y a pas de cible plus grande que Yahya Sinwar, le plus haut responsable du Hamas à Gaza. Sinwar est un « homme mort qui marche », ont déclaré Netanyahu et d’autres.

Sinwar a passé deux décennies dans les prisons israéliennes et est originaire de Khan Younis, dans le sud de Gaza, où se concentrent actuellement l’essentiel des opérations israéliennes à Gaza. Les responsables israéliens et américains ont déclaré qu’ils pensaient que Sinwar pourrait se cacher dans le vaste et profond réseau de tunnels sous la ville, le deuxième plus grand de Gaza.

Ses plus proches confidents et collaborateurs sont Mohammed Deif, le chef de la branche armée du Hamas, ainsi que son adjoint, Marwan Issa. Mohammed, le frère de Sinwar, est également un haut commandant du Hamas. Aucun d’entre eux ne semble avoir été retrouvé ou tué par Israël.

Mahmud Hams/AFP/Getty Images/FILE Yahya Sinwar, haut responsable du Hamas

Le mois dernier Israël abandonné des tracts sur Gaza offrant des récompenses de centaines de milliers de dollars pour des informations sur les dirigeants du Hamas, dont une récompense de 400 000 dollars pour des informations sur Sinwar.

« L’objectif est de faire tomber le Hamas en tant que dirigeant de la bande de Gaza », a déclaré Ofer Shelah, chercheur principal à l’Institut israélien d’études sur la sécurité nationale.

« Il n’y a aucune différence si [Sinwar] meurt, ou s’il part », a déclaré Shelah. «S’il meurt, alors quelqu’un pourrait prendre le relais de la même manière. Si nous ramenons tous les otages et que Sinwar s’en va, cela donnera certainement à la plupart des Israéliens le sentiment que nous avons gagné la guerre.»

Les responsables américains estiment qu’il est très peu probable que Sinwar et son entourage acceptent de quitter Gaza, préférant plutôt mourir en combattant leur ennemi juré.

Israël n’a pas caché son intention de continuer à traquer les dirigeants du Hamas longtemps après la fin de la guerre.

Netanyahou dit en novembre, il avait « donné instruction au Mossad d’agir contre les chefs du Hamas où qu’ils se trouvent ». Ronen Bar, le directeur de l’agence de sécurité intérieure israélienne, le Shin Bet, s’est engagé à « éliminer le Hamas » dans le monde, même si cela prend des années.

« Partout : à Gaza, en Israël, au Liban, en Turquie, au Qatar, partout », a déclaré Bar dans un enregistrement diffusé début décembre par la chaîne publique israélienne Kan.

Sinwar pourrait peut-être être convaincu de partir, a soutenu Miller, si Israël acceptait un commerce « asymétrique » de plusieurs fois plus de prisonniers palestiniens détenus par Israël que d’otages israéliens.

« Je pense qu’il ne l’envisagerait que dans le cas où les Israéliens acceptaient également de libérer tous les prisonniers palestiniens », a déclaré Miller.

« Quoi que les Israéliens acceptent, Sinwar doit savoir qu’ils vont essayer de le tuer », a-t-il ajouté. “Des semaines, des mois, des années.”