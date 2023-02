Le chef des services à l’enfance accusé d’avoir abusé de l’agent de bord de Delta à cause d’une table de plateau cassée

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Un ancien PDG et président d’une organisation à but non lucratif de services à l’enfance travaillant avec des jeunes en Alaska aurait agressé un agent de bord parce que sa table de plateau était cassée.

Denis McCarville, 70 ans, est un travailleur social clinicien agréé et l’ancien dirigeant d’AK Child & Family.

Lorsque d’autres passagers sont intervenus au milieu de la confrontation, il a déclaré : « Je suis médaillé d’or, je peux faire ce que je veux. Va te faire foutre », un États fédéraux de plainteselon La bête quotidienne.

Il a ensuite déclaré au FBI que “ce serait très rare s’il prononçait… le mot ‘F’, car il est travailleur social et travaille en clinique avec des enfants”, ajoute le document.

M. McCarville est entré en fonction à la tête d’AK Child & Family en 2011, alors qu’il s’appelait Alaska Children’s Services. Avant d’occuper ce poste, il avait été PDG de plusieurs centres de traitement à Omaha, Nebraska.

AK Enfant & Famille États qu’il “donne de l’espoir aux jeunes en difficulté grâce à un large éventail de services psychiatriques”.

Les prestations sont destiné aider les jeunes à développer « l’estime de soi et la capacité de vivre en harmonie avec les autres ».

M. McCarville a rencontré la sénatrice républicaine de l’Alaska Lisa Murkowski à Washington, DC en 2017, disant qu’il faisait “quelque chose dont tous les Alaskiens devraient être fiers, et je suis heureux qu’il ait eu le temps de discuter de questions importantes pour améliorer la vie des jeunes de l’Alaska. ”.

(Capture d’écran / YouTube / NACBH)

AK Enfant & Famille État le travail qu’ils accomplissent est « basé sur l’esprit de l’amour du Christ ».

M. McCarville a pris sa retraite en décembre 2018. L’un de ses articles de blog sur le site de l’organisation à but non lucratif porte sur «l’intelligence émotionnelle». La bête quotidienne Remarques.

L’incident en vol s’est produit alors que le vol 2236 effectuait son voyage de cinq heures de Minneapolis à Anchorage le 29 janvier, selon la plainte.

M. McCarville était assis dans un siège côté couloir, siège 12C, et s’est mis en colère lors du premier service de boissons lorsqu’on lui a demandé s’il voulait quelque chose, se plaignant de ne pas pouvoir retirer le plateau de l’accoudoir. Le plaignant n’est identifié dans le document que par « LC ».

Le membre du personnel a dit à M. McCarville qu’il pouvait passer au siège central libre, qui avait une table de travail.

“Il était toujours très contrarié, alors LC a proposé de lui donner SkyMiles pour le désagrément auquel il a répondu qu’il ne voulait pas cela mais qu’elle devrait rembourser (‘comp’) l’intégralité de son billet d’avion”, indique la plainte. «LC a répondu… en déclarant qu’elle n’avait pas la capacité de le faire, mais qu’il pourrait parler aux représentants de Delta une fois qu’ils auraient atterri pour voir quelles compensations ils pourraient lui donner. Il n’était pas satisfait de la réponse de LC à laquelle elle s’est excusée et a déclaré qu’elle ne pouvait pas réparer la table du plateau de bras en l’air.

LC a commencé à servir le passager en face de M. McCarville qui l’a “piquée” sur le côté gauche.

“LC a déclaré qu’il l’avait frappée si fort qu’il l’avait presque renversée sur le passager de l’allée en 12D”, indique la plainte.

“Ce n’était pas bien, s’il vous plaît ne me touchez plus, gardons nos mains pour nous”, lui a-t-elle dit, auquel il a dit, “très fort”, “va te faire foutre”.

La plainte indique que LC “a déclaré que c’est à ce moment-là que d’autres passagers sont intervenus, y compris le passager du siège côté fenêtre du 12A” qui a dit à M. McCarville “quelque chose à l’effet” de “ne lui parlez pas comme ça et ne mettez pas vos mains sur elle”.

L’agent de bord a dit à M. McCarville, “ce n’est pas approprié et vous ne pouvez pas simplement mettre la main sur moi”.

C’est à ce moment que l’ancien PDG a mentionné son statut de vol avec la compagnie aérienne, en disant que « je suis un médaillé d’or, je peux faire ce que je veux. Va te faire foutre ».

Il a ensuite dit au passager de la fenêtre de “fermer la merde” et qu’il agissait comme un “imbécile” et qu’il était inapproprié, selon la plainte.

LC a ensuite travaillé dans une zone distincte de l’avion, mais a ensuite dépassé M. McCarville portant du café lorsqu’il a établi un contact visuel et a tenté de la faire trébucher “plusieurs fois” sans le faire à aucun autre membre de l’équipage.

“LC a déclaré vers la fin du vol, l’équipage de conduite a été informé par le passager du siège côté hublot en 12A, DM, que [Mr McCarville] avait refusé de le laisser passer pour utiliser les toilettes », ajoute la plainte. “DM a dit à l’équipage de conduite qu’il avait failli uriner à cause de [Mr McCarville’s] Actions.”

Le vol a atterri à l’aéroport international Ted Stevens, où la répartition de la police de l’aéroport d’Anchorage a contacté le bureau extérieur du FBI à Anchorage.

Les autorités ont interrogé LC, M. McCarville, ainsi que d’autres passagers et membres d’équipage.

LC a noté qu’elle se souvenait d’avoir servi à boire à M. McCarville, mais qu’il ne semblait pas ivre.

“Elle rapporte qu’elle est hôtesse de l’air chez Delta depuis plus de huit ans et sait ce qu’est un toucher doux lorsqu’un passager essaie d’attirer votre attention et quand physiquement quelqu’un est réellement en colère”, indique la plainte. “Elle avait très peur et personne ne l’a touchée, poussée ou poussée comme [Mr McCarville] avait fait.”

Un autre membre d’équipage a déclaré qu’elle “se sentait extrêmement mal à l’aise” autour de lui et qu’il avait été coupé après “quelques bourbons”.

M. McCarville a rejeté toutes les allégations d’actes répréhensibles.

“Il a déclaré qu’un employé de Delta lui avait dit avant d’embarquer que l’avion était tout neuf ; cependant, il ne pouvait pas retirer son plateau de l’accoudoir », indique la plainte. “Il a déclaré:” Je lui ai demandé de l’aider, et elle ne voulait pas, alors c’était tout. Il a déclaré qu’il pensait qu’alors qu’elle passait, il l’a “tapotée” et lui a demandé si elle pouvait l’aider. Elle lui a dit de ne pas la toucher, ce à quoi il a répondu “d’accord” et s’est excusé auprès d’elle.

Il a ajouté qu’il était surpris de voir les forces de l’ordre au terminal.

“McCarville a émis l’hypothèse que cela avait peut-être quelque chose à voir avec son travail de travailleur social et l’agence avec laquelle il travaille à Fairbanks”, indique le document.

“Il ne pensait pas que c’était à cause du robinet… Interrogé sur des témoins disant qu’il avait dit à l’hôtesse de l’air de” la fermer, “il a déclaré qu’il n’utilisait pas cette langue. Il a en outre déclaré qu’il serait très rare qu’il dise cela ou le mot «F», car il est travailleur social et fait du travail clinique avec des enfants », a-t-il ajouté.

Après avoir été arrêté, M. McCarville a passé un alcootest au centre correctionnel d’Anchorage, enregistrant 0,123, la limite légale étant de 0,08.

Il a été accusé de deux crimes – ingérence dans les membres d’équipage de conduite et les accompagnateurs et voies de fait dans la juridiction spéciale des aéronefs des États-Unis. Les archives judiciaires indiquent qu’il devait plaider coupable devant le tribunal.

L’indépendant a contacté l’avocat commis d’office de M. McCarville pour commentaires.