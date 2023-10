Le chef des secours de l’ONU : « L’humanité échoue » face à la crise à Gaza

Le responsable de l’ONU chargé des efforts de secours a déclaré samedi que « l’humanité échoue » en ce qui concerne la violence en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que dans la réponse mondiale à celle-ci.

« Les civils en Israël et dans les territoires palestiniens occupés souffrent d’une semaine d’angoisse et de dévastation totales », a déclaré Martin Griffiths, sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence. a déclaré dans un communiqué.

«Je crains que le pire ne soit encore à venir.»

Le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque qui a tué plus de 1 300 Israéliens. On estime que 150 personnes, dont des enfants, ont été capturées par des militants et emmenées à Gaza. Le territoire palestinien sous blocus abrite 2,3 millions d’habitants – dont environ la moitié sont des enfants – et sert également de base au Hamas.

En réponse à cette attaque, Israël a lancé des frappes aériennes continues sur Gaza sous couvert de cibler le Hamas. Au lieu de cela, les bombardements – soutenus par les pays occidentaux et les armes américaines – ont fait près de 2 500 morts et 9 200 blessés parmi les Palestiniens. Les Forces de défense israéliennes ont déclaré que il avait déjà largué plus de 6 000 bombes sur Gaza.

Israël a également bloqué l’approvisionnement en eau, nourriture, carburant et électricité vers Gaza, obligeant les Palestiniens à rationner leurs approvisionnements et à envahir les hôpitaux pour disposer d’une alimentation électrique limitée. Israël n’a donné que quelques heures à 1,1 million d’habitants du nord de Gaza pour évacuer avant une invasion terrestre attendue, même si les Palestiniens affirment qu’il n’y a nulle part où fuir.

« La situation humanitaire à Gaza, déjà critique, devient rapidement intenable », a déclaré Griffiths, ajoutant que la violence est également en hausse en Cisjordanie occupée « avec une augmentation du nombre de morts et de blessés civils » et que le risque de propagation du conflit l’entrée au Liban est « une préoccupation majeure ».

Le gouvernement israélien, ainsi que les responsables de nombreux pays occidentaux, ont utilisé un langage déshumanisant pour décrire les Palestiniens de Gaza. Les responsables israéliens, dont beaucoup font partie de la Knesset majoritaire de droite, ont également déclaré ouvertement qu’ils prévoyaient de raser le territoire en réponse à l’attaque du Hamas.

« Les actions et le discours des partis ces derniers jours sont extrêmement alarmants et inacceptables. Même les guerres ont des règles, et ces règles doivent être respectées à tout moment et par toutes les parties », a déclaré Griffiths.

« La semaine dernière a été un test pour l’humanité, et l’humanité est en train d’échouer. »

Griffiths a appelé à la protection des civils et des infrastructures civiles, notamment des travailleurs et des institutions humanitaires. Il a également déclaré que les civils devaient être autorisés à partir vers des zones plus sûres – même si l’ONU a dénoncé l’ordre d’expulsion d’Israël comme étant « impossible » se passer des « conséquences humanitaires dévastatrices ».

« Qu’ils déménagent ou restent, il faut constamment veiller à les épargner », a déclaré Griffiths à propos des Palestiniens.

Le chef de relève a également exigé que les principaux pays influents, comme les États-Unis, utilisent leur pouvoir « pour garantir le respect des règles de la guerre et pour éviter toute nouvelle escalade et tout débordement ».

Immédiatement après les attaques du Hamas, les responsables du gouvernement américain ont annoncé publiquement leur soutien indéfectible à Israël dans sa réponse, sans exprimer de préoccupation pour les civils palestiniens. La semaine dernière, le HuffPost a obtenu une fuite d’une note interne du Département d’État décourageant les diplomates d’utiliser les termes « désescalade/cessez-le-feu », « fin de la violence/effusion de sang » et « rétablissement du calme » dans les documents de presse.