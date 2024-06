Le chef des réfugiés de l’ONU affirme que 114 millions de personnes ont fui leur foyer parce que les pays ne parviennent pas à s’attaquer aux causes du conflit

NATIONS UNIES (AP) — Le nombre de personnes fuyant leurs foyers à cause de la guerre, de la violence et des persécutions a atteint 114 millions et continue d’augmenter parce que les nations n’ont pas réussi à s’attaquer aux causes et que les combattants refusent de se conformer au droit international, a déclaré le chef des Nations Unies pour les réfugiés. Jeudi.

Dans un discours percutant, Filippo Grandi a critiqué le Conseil de sécurité de l’ONU, chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales, pour ne pas avoir utilisé sa voix pour tenter de résoudre le problème. conflits depuis Gaza, Ukraine et du Soudan au Congo, au Myanmar et à bien d’autres endroits.

Il a également accusé des pays anonymes de prendre « des décisions de politique étrangère à courte vue, souvent fondées sur deux poids, deux mesures, avec des paroles en faveur du respect de la loi, mais peu de force de la part du Conseil pour réellement la faire respecter et – avec elle – la paix et la sécurité ». .»

Grandi a déclaré que le non-respect du droit humanitaire international signifie que « les parties aux conflits – de plus en plus partout, presque toutes – ont cessé de respecter les lois de la guerre », même si certaines prétendent le faire.

Il en résulte davantage de morts parmi les civils, la violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre, les hôpitaux, les écoles et autres infrastructures civiles sont attaqués et détruits et les travailleurs humanitaires deviennent des cibles, a-t-il déclaré.

Se qualifiant d’humanitaire frustré et regardant directement les 15 membres du conseil, Grandi a déclaré qu’au lieu d’utiliser sa voix, « la cacophonie du conseil a signifié que vous avez plutôt continué à présider une cacophonie plus large de chaos à travers le monde ».

Le Haut-Commissaire pour les réfugiés a déclaré au Conseil qu’il était trop tard pour les dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées à Gaza, en Ukraine, au Soudan et dans d’autres conflits.

« Mais il n’est pas trop tard pour concentrer votre attention et votre énergie sur les crises et les conflits qui restent non résolus, afin qu’ils ne puissent pas s’envenimer et exploser à nouveau », a déclaré Grandi. « Il n’est pas trop tard pour intensifier l’aide aux millions de personnes déplacées de force afin qu’elles rentrent chez elles volontairement, en toute sécurité et dans la dignité. »

Il n’est pas non plus trop tard pour sauver des millions de personnes du fléau de la guerre, a déclaré le chef des réfugiés.

Mais le Conseil de sécurité est de plus en plus polarisé et ses cinq membres permanents disposant du droit de veto sont en désaccord, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France étant souvent fortement opposés aux vues de la Russie et de la Chine.

Concernant la guerre à Gaza, le Conseil n’a pas appelé à un cessez-le-feu en raison de l’opposition des États-Unis, le plus proche allié d’Israël. Et sur l’Ukraine, le conseil s’est montré inefficace car la Russie, une partie clé du conflit après que Moscou a envahi son petit voisin en février 2022, opposerait son veto à presque toutes les résolutions.

Grandi a qualifié ce qui s’est passé à Gaza depuis l’attaque surprise du Hamas du 7 octobre et les récents événements « atroces » dans la ville de Rafah, dans le sud du pays, après qu’une frappe aérienne israélienne a provoqué un incendie mortel dans un camp de Palestiniens déplacés, comme un exemple de « conduite brutale ». des hostilités destinées non seulement à détruire mais aussi à terrifier les civils », qui n’ont de plus en plus souvent d’autre choix que de fuir.

Il a déclaré que Gaza est également « un rappel tragique de ce qui se produit lorsque les conflits (et par extension une crise des réfugiés) restent sans surveillance » pendant des décennies. Il a également souligné La Syrie où, après 13 ans de conflit5,6 millions de réfugiés syriens restent dans les pays voisins, dont le Liban et la Jordanie, qui accueillent également des réfugiés palestiniens.

Grandi a déclaré que les violations du droit international, notamment le fait de forcer les gens à fuir, ont un effet dévastateur sur les populations du monde entier.

Par exemple, en Birmanieplus de 1,5 million de personnes ont été déplacées à cause des combats depuis octobre, portant le total à plus de 3 millions, « dont beaucoup tentent de chercher refuge dans les pays voisins », a-t-il déclaré.

En Ukrainele droit humanitaire international est violé chaque jour avec les attaques russes contre les réseaux électriques, les maisons et autres infrastructures civiles du pays, a-t-il déclaré.

Et au Congo, a déclaré Grandi, « la violence entre hommes armés est si courante qu’aucun autre endroit sur Terre n’est aussi dangereux pour les femmes et les enfants que l’est de ce pays ».

« Mais comment les membres des Nations Unies, comment « nous, les peuples », pouvons-nous accorder si peu d’attention et faire preuve d’autant d’inaction dans un endroit où les relations sexuelles avec un enfant peuvent être achetées pour moins cher qu’une boisson fraîche ? » a demandé le chef des réfugiés.

« Quelle tache honteuse sur l’humanité ! » » dit Grandi.