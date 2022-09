Le fondateur de la section Hawaii Proud Boys et un homme du Texas qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021 et posé pour une photo devant une porte sur laquelle l’un d’eux avait écrit “Murder the Media” ont chacun plaidé coupable vendredi devant le tribunal fédéral. tribunal à une accusation de crime en rapport avec l’émeute.

Nicholas Ochs, fondateur de la section hawaïenne du groupe extrémiste d’extrême droite et ancien candidat républicain à la Chambre d’État, et Nicholas DeCarlo, de Fort Worth, Texas, ont admis avoir entravé la certification par le Congrès de la victoire du président Joe Biden au Collège électoral.

Ils ont partagé une chaîne de médias sociaux appelée “Murder the Media” et ont initialement prétendu travailler comme journalistes le 6 janvier, selon le gouvernement.

Les directives fédérales pour Ochs, 36 ans, et DeCarlo, 32 ans, prévoient des peines comprises entre environ 3 ans et demi et quatre ans derrière les barreaux, bien que le juge puisse décider d’aller au-dessus ou en dessous. En échange de plaider coupable, les procureurs ont accepté de rejeter plusieurs autres charges retenues contre eux. Ils doivent être jugés en décembre.

Edward MacMahon, un avocat d’Ochs, a noté après l’audience que son client n’avait blessé personne au Capitole et a déclaré qu’il espérait qu’Ochs serait condamné comme d’autres qui n’avaient participé à aucune violence. Un avocat de DeCarlo n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

Ochs et DeCarlo ont assisté au rassemblement «Stop the Steal» près de la Maison Blanche pour soutenir le président de l’époque, Donald Trump, le matin du 6 janvier, puis ont marché ensemble vers le Capitole. Les hommes ont admis avoir lancé des bombes fumigènes sur une file de policiers essayant d’éloigner la foule de la scène mise en place pour l’inauguration de Biden.

DeCarlo a admis avoir écrit “Murder The Media” au marqueur permanent sur une porte du bâtiment du Capitole, ont déclaré les procureurs. Les hommes ont ensuite posé devant la porte avec un pouce levé. DeCarlo a également fouillé dans le sac d’un officier de police du Capitole et a volé une paire de menottes en plastique, ont déclaré les procureurs.

Ochs a publié sur Twitter une photo des hommes fumant des cigarettes à l’intérieur du Capitole, et la légende disait : “Bonjour de la capitale lol”, selon des documents judiciaires.

Après avoir quitté le bâtiment, ils ont filmé ensemble une vidéo dans laquelle Ochs a déclaré qu’ils étaient venus pour “arrêter le vol” et DeCarlo a déclaré : “Nous l’avons fait”, a déclaré le gouvernement. “Désolé, nous n’avons pas pu passer en direct lorsque nous avons pris d’assaut le putain de Capitole américain et fait fuir le Congrès”, a déclaré Ochs dans une vidéo avec le Capitole visible en arrière-plan.

Ochs a déclaré à CNN qu’il travaillait en tant que “journaliste professionnel” et qu’il n’avait pas à entrer par effraction dans le Capitole, mais simplement “est entré et a filmé”. Avant son arrestation, DeCarlo a également déclaré au Los Angeles Times qu’ils étaient des journalistes.

“Ce que j’ai fait, c’est du journalisme : suivre les événements et montrer aux gens ce qui s’est passé”, a déclaré DeCarlo au journal.

Ochs était le candidat du Parti républicain pour représenter Waikiki à la Maison d’Hawaï lors des élections de novembre 2020. Ochs a perdu contre le démocrate Adrian Tam.

Ochs et DeCarlo font partie des dizaines de membres et associés des Proud Boys qui ont été inculpés dans l’émeute du Capitole. L’ancien président du groupe, Enrique Tarrio, et d’autres dirigeants ont été accusés de complot séditieux – les accusations les plus graves portées jusqu’à présent dans l’insurrection.

Le chef et les membres d’un autre groupe d’extrême droite, les Oath Keepers, seront jugés plus tard ce mois-ci pour complot séditieux. Les gardiens du serment sont les premiers accusés du 6 janvier à faire face à l’accusation rare et difficile à prouver d’aller en procès.

Vendredi également, une avocate des Oath Keepers, Kellye SoRelle, a plaidé non coupable à une accusation de complot en vue d’entraver la certification du vote du collège électoral. SoRelle, un proche associé du fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, a été arrêté ce mois-ci au Texas.

Plus de 870 personnes ont été inculpées jusqu’à présent dans l’émeute du Capitole. Près de 400 ont plaidé coupable à des accusations allant de délits mineurs pour avoir pénétré illégalement dans le bâtiment à un complot séditieux.

Alanna Durkin Richer, Associated Press