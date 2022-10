Le chef des Premières Nations déclare que la candidature olympique de 2030 est terminée après que la Colombie-Britannique a refusé son soutien – Kelowna Capital News

Un chef des Premières Nations a déclaré qu’une candidature dirigée par des Autochtones pour accueillir les Jeux olympiques de 2030 en Colombie-Britannique est terminée après que la province a refusé son soutien.

« C’est la fin de la candidature », a déclaré la chef Jen Thomas de la nation Tsleil-Waututh lors d’une entrevue téléphonique jeudi. “Mais c’est une voie vers une nouvelle relation qui doit être reconstruite maintenant.

«Nous venons de faire de grands pas en arrière sur la réconciliation avec la province et il y a eu beaucoup de leçons apprises. Et la province doit rattraper son retard.

Plus tôt jeudi, le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture de la Colombie-Britannique a déclaré que l’organisation des Jeux pourrait compromettre la capacité du gouvernement à faire face aux pressions auxquelles sont confrontés les citoyens.

“En fin de compte, nous avons pris la décision de ne pas soutenir la candidature de 2030 pour le moment”, a déclaré Lisa Beare lors d’une conférence de presse à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique.

« L’offre actuelle a un coût estimé à 1,2 milliard de dollars et un risque supplémentaire d’un milliard de dollars, et lorsque nous avons mesuré cela par rapport aux priorités de notre gouvernement, nous pensons que nous devons nous concentrer sur les gens.

Beare a déclaré que le gouvernement doit concentrer ses efforts et ses ressources sur les soins de santé, la sécurité publique et investir dans des initiatives d’abordabilité.

Le groupe à la tête de la candidature a estimé que la tenue des Jeux olympiques de 2030 à Vancouver, Whistler et Sun Peaks coûterait entre 3,5 et 4 milliards de dollars, le financement provenant d’un mélange de sources publiques et privées.

La décision de la Colombie-Britannique a été décevante, a déclaré Thomas.

« Nous sommes blessés », dit-elle. « Nous sentons que nous ne sommes pas respectés. C’est très décourageant d’apprendre que cette décision a été prise sans nous.

La province n’a pas donné aux organisateurs l’occasion de répondre à beaucoup de questions, a ajouté Thomas.

«En ce qui concerne le budget, nous avons fait beaucoup de contexte dans le budget et d’où venait l’argent. Et la province, dans leur esprit, devait engager plus de dollars que nous n’en avons dans notre esprit », a-t-elle déclaré. “Donc, il aurait dû y avoir plus de discussions à ce sujet.”

Les nations Lil’wat, Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh ont annoncé le 1er février qu’elles avaient signé une entente avec la ville de Vancouver, la municipalité de villégiature de Whistler, le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien pour explorer une candidature.

Il s’agissait de la première candidature olympique d’un groupe dirigé par des Autochtones et les Premières Nations impliquées ont déclaré qu’il s’agissait d’une chance de réconciliation.

Voir l’offre sabordée nuira aux relations entre les Premières Nations et la province, a déclaré Thomas.

“Cela nous a fait reculer de 10 pas”, a-t-elle déclaré. “Il va y avoir beaucoup de travail à faire, beaucoup d’établissement de relations à faire parce qu’on nous a manqué de respect. Il va donc y avoir beaucoup de travail pour une vraie réconciliation. C’est un voyage ensemble et maintenant, nous allons devoir établir cette confiance.

Beare a noté jeudi que la Colombie-Britannique s’était déjà engagée à organiser les Jeux Invictus de 2025 et à être une ville hôte de la Coupe du monde de 2026.

Les leçons apprises lors de la planification de la candidature olympique de 2030 devraient être appliquées à ces événements, a déclaré le conseiller Dennis Thomas de la nation Tsleil-Waututh.

«Nous espérons que le travail que nous avons fait à ce jour avec nos valeurs, nos programmes et nos concepts dirigés par les Autochtones, espérons-le, pourra être une opportunité transférable pour la province et le gouvernement fédéral de s’assurer que ces deux (événements) confirmés ont le même vision que nous avions pour 2030 », a-t-il déclaré.

La Ville de Vancouver a dit qu’elle « comprend et reconnaît la déception exprimée » à l’annonce du gouvernement provincial.

“Les appels à l’action pour la vérité et la réconciliation concernant l’organisation d’événements majeurs constitueront une partie importante de notre partenariat continu pour l’organisation d’événements majeurs à Vancouver, basés sur la communauté, le respect et l’inclusivité”, a déclaré la ville dans un communiqué.

La municipalité de villégiature de Whistler s’est dite déçue que le processus de candidature se soit terminé sans “une analyse complète de toutes les parties”.

« Nous avons beaucoup aimé travailler avec les Lil’wat, les Squamish, les Musqueam et les Tsleil-Waututh dans le cadre de cet effort inspirant », a déclaré la municipalité dans un communiqué. “Nous restons attachés à un dialogue constructif et à des partenariats mutuellement bénéfiques à l’avenir.”

Le Comité olympique canadien a publié jeudi une déclaration disant qu’il fallait du temps pour traiter la décision de la province et prévoit de répondre vendredi.

« L’équipe de faisabilité du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien, travaillant sous la direction des nations Lil’wat, Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, croit aux forces de ce processus dirigé par les Autochtones pour ramener les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver. dans la région », a-t-il déclaré.

—Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

