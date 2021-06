Un chef des pompiers a rappelé le moment où la princesse Diana a demandé « Oh mon dieu, que s’est-il passé » à la suite de son accident de voiture mortel à Paris.

Le sergent Xavier Gourmelon s’est précipité vers le tunnel d’Alma avec des pompiers et des ambulanciers aux premières heures du 31 août 1997.

AFP

La princesse Diana a été transportée d’urgence à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris après le crash[/caption]

AP : Presse Associée

La Mercedes qu’elle voyageait en travée et s’est écrasée dans le tunnel d’Alma[/caption]

Il a déclaré au Daily Mail il savait que quelque chose d’extrêmement grave s’était produit car une équipe médicale complète avait déjà été envoyée sur les lieux de l’accident d’horreur.

Gourmelon a déclaré qu’il avait ensuite vu le fidèle garde du corps de Diana – Trevor Rees-Jones – qui semblait « très agité » et avait clairement besoin d’une aide médicale.

Le sergent a également repéré un médecin accroupi dans l’épave de la Mercedes avec une autre victime – qui s’est avérée être Diana qui « bougeait et parlait ».

L’équipe de Gourmelon a retiré le petit ami de Diana de l’époque, Dodi, de l’épave et a tenté de le réanimer.

« Une fois qu’il était sorti, je suis resté avec la passagère », a-t-il révélé.

« Elle a parlé en anglais et a dit : ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qui s’est passé ?’ Je pouvais comprendre cela, alors j’ai essayé de la calmer. Je lui ai tenu la main.

Il a ajouté que « à part son épaule », il ne pouvait pas voir trop de mal extérieurement avec la mère de William et Harry.

Diana a ensuite été équipée d’un collier cervical, d’un masque respiratoire et recouverte d’une couverture isotherme métallique.

On a dit que sa respiration était normale tandis que son pouls était « bon et assez fort ».

Polycopié

Une photo prise peu avant l’accident de voiture qui a tué Diana, Dodi Fayed et le chauffeur Henri Paul. Le garde du corps Trevor Rees-Jones (à gauche) a survécu[/caption]

Getty

Diana était séparée de son mari, le prince Charles au moment de la tragédie[/caption]

Gourmelon a ensuite aidé à déplacer Diana dans une ambulance – à l’époque, il ne savait pas qui était le célèbre patient.

Puis un capitaine sur place lui a fait comprendre que la victime de l’accident était l’une des femmes les plus célèbres au monde.

« Il me dit qui elle est et puis, oui, je la reconnais, mais sur le moment je ne l’ai pas fait », a révélé Gourmelon.

Le tristement célèbre accident de la route s’est produit quelques minutes après que Diana, Dodi, Trevor Rees-Jones et Henri Paul ont quitté le Ritz dans la capitale française juste après minuit.

Selon un témoin oculaire, le chauffeur Paul a dit aux paparazzis en attente « n’essayez pas de nous suivre… vous ne nous attraperez pas. »

Ils sont ensuite suivis par les photographes jusqu’au croisement avec la rue de Rivoli, où la Mercedes tourne à droite sur la place de la Concorde.

Il se poursuit le long de la digue de Seine en direction du Pont de l’Alma.

Près de l’entrée du passage souterrain, la Mercedes de deux tonnes regarde une Fiat Uno blanche.

Il tourne ensuite et s’immobilise dans la direction opposée après avoir heurté un pilier dans le tunnel à environ 65 mph.

News Group Newspapers Ltd

Les gardes se tiennent au garde-à-vous pendant que les porteurs de cercueil portent le cercueil de Diana couvert de l’étendard royal[/caption]

PA : Association de presse

Les princes Charles, William et Harry lors de l’inauguration d’une fontaine construite à la mémoire de Diana[/caption]

L’impact tue Dodi et Paul tandis que Rees-Jones et Diana sont gravement blessés.

Au même moment, un médecin de repos entre dans le tunnel depuis l’autre sens dans sa Peugeot.

« J’ai remarqué de la fumée dans le tunnel et j’ai conduit de plus en plus lentement, puis j’ai vu [the Mercedes]», a déclaré Frédéric Mailliez au Mail.

« À l’intérieur de la Mercedes deux [victims] étaient déjà apparemment morts et deux ont été grièvement blessés mais toujours en vie.

Il s’est ensuite rendu à sa voiture pour récupérer le matériel médical dont il disposait et a appelé les services d’urgence.

« Ensuite, je suis retourné à l’intérieur de la Mercedes et j’ai essayé de porter secours à la jeune femme », a-t-il ajouté.

« Elle était assise par terre à l’arrière… c’était une très belle femme et elle n’en avait pas [serious] blessures au visage.

Il a ensuite dit à Diana en anglais qu’il était médecin et qu’une ambulance était en route.

Il a été rapporté plus tôt comment un médecin « a tout essayé » pour faire battre son cœur à nouveau après son arrivée à l’hôpital.

MonSef Dahman était de service à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière lorsque la princesse y a été transportée d’urgence depuis les lieux du crash.

Reuters

L’épave de Mercedes est retirée de la scène de l’accident[/caption]

AFP

William et Harry baissent la tête alors que le cercueil de leur mère est sorti de l’abbaye de Westminster[/caption]

Il a déclaré au Daily Mail comment il se reposait dans la salle de garde lorsqu’il a reçu un appel d’un anesthésiste principal lui disant d’aller aux urgences d’urgence.

« On ne m’a pas dit que c’était Lady Diana, mais [only] qu’il y avait eu un grave accident impliquant une jeune femme », a-t-il révélé.

Il a déclaré: «Pour tout médecin, tout chirurgien, il est d’une très grande importance d’être confronté à une si jeune femme qui est dans cet état. Mais bien sûr encore plus si c’est une princesse.

Les rayons X ont rapidement révélé que Diana souffrait d’hémorragie interne très grave et que l’excès de liquide était retiré de sa cavité thoracique.

Elle a ensuite subi une autre crise cardiaque.

Dahman a ensuite été rejoint aux urgences par le professeur Alain Pavie, l’un des principaux chirurgiens cardiaques de France.

« Nous avons essayé plusieurs fois les décharges électriques et, comme je l’avais fait aux urgences, le massage cardiaque », a révélé Dahman.





« Le professeur Riou avait administré de l’adrénaline. Mais nous n’avons pas pu faire battre son cœur à nouveau.

Ils ont ensuite travaillé pendant une heure en essayant désespérément de sauver la vie de Diana, mais en vain.

« Nous nous sommes battus dur, nous avons beaucoup essayé, vraiment beaucoup », a déclaré Dahman. « Nous n’avons pas pu la sauver. Et cela nous a beaucoup touchés. »