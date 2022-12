Le chef des pompiers de Tulameen reçoit une prestigieuse médaille de la province

Jody Woodford, chef du service d’incendie volontaire de Tulameen, est l’un des 15 Britanno-Colombiens à recevoir cette année la prestigieuse Médaille du civisme.

Woodword, qui est devenue chef du département en 2008 et qui a été pompier volontaire pendant 10 ans auparavant, a été reconnue notamment pour son leadership exceptionnel pendant et après l’inondation de novembre 2021.

Une déclaration publiée par le ministère des Arts, de la Culture et des Sports se lit comme suit :

«Avant et pendant l’horrible catastrophe historique des inondations de novembre 2021, Jody a fourni un soutien communautaire héroïque et un leadership aux personnes confrontées à des situations mettant leur vie en danger dans les villes de Tulameen, Coalmont et trois vallées environnantes. Alors qu’elle subissait une pression personnelle suprême concernant l’inondation de sa propre maison, elle s’est concentrée sur la coordination de son équipe et d’autres bénévoles, sauvant d’innombrables membres de la communauté avec de nombreux sauvetages terrestres et aquatiques simultanés.

Jody n’a jamais quitté son poste pendant plusieurs longues semaines pendant les parties les plus actives de la catastrophe, dormant quelques heures dans la salle lorsque l’épuisement a pris le dessus. Elle a dirigé son équipe et les résidents locaux, ainsi que des équipes dirigées qui sont arrivées plus tard d’autres services d’incendie volontaires et d’équipes SRAS pour soutenir son équipe infatigable. La caserne de pompiers recevant des victimes d’inondations choquées et vulnérables, certaines secourues par bateau, VTT ou qui ont fui en nageant dans les eaux de crue la nuit, elle a immédiatement lancé un approvisionnement créatif pour le maintien de la vie (vêtements, soins médicaux, nourriture, abri) pour éviter d’autres traumatismes à victimes.

Le plein impact de la catastrophe n’est pas encore découvert. La compassion et l’engagement inébranlables de Jody envers ces communautés lui permettent de travailler de longues journées, bien au-delà de ses responsabilités officielles de service d’incendie, avec tous les niveaux de gouvernement et les organismes de secours. Jody est impliquée dans l’aide aux résidences débordées isolées par les ravinements routiers, nettoie leurs maisons, si récupérables, et hélicoptère dans la nourriture, les médicaments, les couches, les aliments pour animaux, les vêtements et l’eau; ainsi que coordonner les tests d’eau de puits pour prévenir les maladies communautaires potentiellement dévastatrices. Bien que sa propre maison ait été inondée, alors que l’urgence immédiate s’atténuait, elle a aidé de manière désintéressée une voisine âgée à reconstruire sa maison, avant de commencer à réparer la sienne.

La démonstration de compassion passionnée et efficace de Jody a inspiré sa communauté à se serrer les coudes et à se soutenir activement lors de toute crise, qu’il s’agisse d’une inondation ou d’un incendie. Jody est un modèle communautaire dévoué et visionnaire. Elle est considérée par ceux qui la connaissent comme l’une des militantes, des dirigeantes et des bénévoles les plus altruistes et les plus attentionnées de la province. Jody a reçu la Médaille du souverain pour les bénévoles en 2016 et en 2014, elle a reçu le Prix du Gouverneur général pour l’entraide pour son dévouement et ses services au service d’incendie de Coalmont/Tulameen.

Woodward a reçu cet honneur gracieusement, déclarant au Spotlight «Je suis honoré de recevoir cette médaille. Merci à ceux qui m’ont nominé pour cela. Merci à mes pompiers et aux communautés pour leur travail acharné tout au long de l’année écoulée. C’est un honneur pour moi de travailler avec vous.

Créée en 2015, la Médaille du civisme reconnaît les services remarquables rendus à la vie communautaire. Une cérémonie de présentation en personne aura lieu en 2023.

« C’est un honneur de décerner à ces personnes la Médaille du civisme », a déclaré le premier ministre David Eby. “Chacun d’entre eux incarne les traits de générosité, de gentillesse et de sacrifice au profit des autres. Leurs actions touchent tant de vies, créant de meilleures communautés partout en Colombie-Britannique. Je félicite chacun d’entre eux. Ils sont un exemple pour tous. »

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : andrea.demeer@similkameenspotlight.com