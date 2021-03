La plus controversée a été l’équation de Torres-Estrada entre Trump et le dictateur nazi – qui est maintenant sous examen dans l’examen du Pentagone, a confirmé un porte-parole militaire de haut niveau à CNN – bien qu’il ait publié d’autres postes à caractère politique, dont l’un a qualifié l’ancien commandant de chef a « drogue, » une « idiot » et un «Putain de roi crétin.» Un autre missive a critiqué le sénateur républicain Ted Cruz (Texas), affirmant qu’il était parti « disparus » après avoir visité Cancun, au Mexique, lors de pannes de courant généralisées et de conditions hivernales féroces dans son État d’origine en février.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy