Le chef des obligations de JPMorgan, Bob Michele, voit des échos inquiétants 2008

Pour au moins un vétéran du marché, la résurgence du marché boursier après une série de faillites bancaires et de hausses rapides des taux d’intérêt ne signifie qu’une chose : attention.

La période actuelle rappelle Bob Michèledirecteur des investissements pour JPMorgan Chase la gestion massive d’actifs brasd’une accalmie trompeuse lors de la crise financière de 2008, a-t-il déclaré dans une interview au siège de la banque à New York.

« Cela me rappelle énormément cette période de mars à juin en 2008 », a déclaré Michele, faisant des parallèles.

À l’époque, comme aujourd’hui, les investisseurs s’inquiétaient de la stabilité des banques américaines. Dans les deux cas, l’employeur de Michele a calmé ses nerfs en se précipitant pour acquérir un concurrent en difficulté. Le mois dernier, JPMorgan a acheté le joueur régional défaillant First Republic ; en mars 2008, JPMorgan pris le relais la banque d’investissement Bear Stearns.

« Les marchés l’ont considéré comme, il y avait une crise, il y avait une réponse politique et la crise est résolue », a-t-il déclaré. « Ensuite, vous avez connu une reprise régulière de trois mois sur les marchés boursiers. »

La fin d’une période de près de 15 ans d’argent bon marché et de faibles taux d’intérêt dans le monde a contrarié les investisseurs et les observateurs du marché. Les hauts dirigeants de Wall Street, dont le patron de Michele, Jamie Dimon, ont sonné l’alarme sur l’économie pendant plus d’un an. Des taux plus élevés, l’annulation des programmes d’achat d’obligations de la Réserve fédérale et les conflits à l’étranger ont créé une combinaison potentiellement dangereuse, ont déclaré Dimon et d’autres.

Mais l’économie américaine est restée étonnamment résiliente, car les chiffres de la masse salariale en mai ont augmenté plus que prévu et la hausse des stocks a causé quelques pour appeler le début d’un nouveau marché haussier. Les courants croisés ont divisé le monde de l’investissement en deux camps environ : ceux qui voient un atterrissage en douceur pour la plus grande économie du monde et ceux qui envisagent quelque chose de bien pire.