Le chef des Oath Keepers témoigne que la prise d’assaut du Capitole américain ne faisait pas partie du plan du groupe extrémiste

Brûleur avant19:36Les Gardiens du Serment en procès

Les Oath Keepers sont une milice d’extrême droite fondée en 2009 par Stewart Rhodes. Il est l’un des cinq membres actuellement jugés à Washington, accusé de complot séditieux et d’autres crimes liés à l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Les procureurs disent qu’ils prévoyaient d’arrêter le transfert pacifique du pouvoir de Donald Trump à Joe Biden après les élections de 2020. Un son explosif, secrètement enregistré, d’une prétendue réunion de planification de l’insurrection a été diffusé la semaine dernière au tribunal. Aujourd’hui, nous sommes rejoints par Andy Campbell, rédacteur en chef du HuffPost et auteur du nouveau livre We Are Proud Boys. Il explique qui sont les gardiens du serment et ce qui a été révélé lors du procès sur la façon dont l’attaque meurtrière aurait pu être évitée.