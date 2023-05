Le chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes, condamné à 18 ans de prison pour les crimes d’émeute du Capitole

Stewart Rhodes, l’ancien parachutiste de l’armée et avocat formé à Yale qui a fondé la milice d’extrême droite Oath Keepers, a été condamné à 18 ans de prison pour complot séditieux lié à l’attaque du Capitole américain en 2021.

Il s’agit de loin de la peine la plus longue pour l’une des plus de 1 000 personnes inculpées dans le cadre de l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021 par des partisans du président républicain de l’époque, Donald Trump, dans le cadre d’une tentative infructueuse d’empêcher le Congrès de certifier le rival démocrate Joe Biden. Victoire aux élections de novembre 2020. La phrase précédente la plus longue était 14 ans de prison infligés à un homme de Pennsylvanie qui a attaqué la police pendant le saccage.

Rhodes a été condamné en novembre par un jury du tribunal fédéral de Washington

En plus de complot séditieux – une accusation de crime impliquant une tentative de « renverser, renverser ou détruire par la force le gouvernement des États-Unis » – Rhodes a été reconnu coupable d’entrave à une procédure officielle et de falsification de documents. Rhodes a été acquitté de deux autres chefs d’accusation.

Rhodes a prononcé un discours provocateur avant la condamnation, se comparant au dissident soviétique Aleksandr Soljenitsyne, selon des informations.

Le juge Amit Mehta a rejeté l’idée que Rhodes était un prisonnier politique dans de longues remarques avant de prononcer la peine.

Le co-accusé Kelly Meggs, également reconnu coupable de complot séditieux, devait être condamné plus tard jeudi.

Les agents disent qu’ils ont été traumatisés

Avant les audiences de détermination de la peine, cinq agents des forces de l’ordre qui ont défendu le Capitole et des employés du Congrès qui ont fui pour se mettre en sécurité pendant les violences se sont adressés au tribunal mercredi.

« On nous a craché dessus. On nous a donné des coups de poing », a déclaré l’officier du département de la police métropolitaine Christopher Owens, qui a retenu ses larmes en se rappelant comment des émeutiers ont attaqué des policiers et les ont traités de « traîtres ».

L’officier Harry Dunn de la police du Capitole des États-Unis a déclaré au tribunal qu’il craignait désormais pour la sécurité de sa famille, qualifiant l’attaque de cauchemar « qui tourne en boucle et ne s’arrête jamais ».

Rhodes, qui porte un cache-œil après s’être accidentellement tiré une balle dans le visage avec son propre pistolet, a fondé les Oath Keepers en 2009. Les membres de la milice comprennent des militaires américains actuels et retraités, des agents des forces de l’ordre et des premiers intervenants. Ils se sont présentés, souvent lourdement armés, lors de manifestations et d’événements politiques, notamment des manifestations de justice raciale qui ont suivi le meurtre de George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis par un policier.

ÉCOUTEZ | Andy Campbell, auteur de We Are the Proud Boys, le 13 octobre 2022 :

Brûleur avant19:36Les Gardiens du Serment en procès

Certains des gardiens du serment ont fait irruption dans le Capitole vêtus d’équipements paramilitaires. D’autres ont organisé dans un hôtel de banlieue une « force de réaction rapide » qui, selon les procureurs, était équipée d’armes à feu pouvant être rapidement transportées à Washington. Rhodes était sur le terrain du Capitole ce jour-là mais n’est pas entré dans le bâtiment.

Deux autres personnes associées aux Oath Keepers, Jessica Watkins et Kenneth Harrelson, doivent être condamnées vendredi. Ils ont été acquittés de complot séditieux mais reconnus coupables d’autres chefs d’accusation. Quatre membres de Oath Keepers reconnus coupables de complot séditieux lors d’un deuxième procès doivent être condamnés la semaine prochaine.

Le juge a reporté une audience de détermination de la peine qui était prévue mercredi pour Thomas Caldwell, un autre coaccusé acquitté de complot séditieux mais reconnu coupable d’autres chefs d’accusation.

La condamnation jeudi intervient quelques semaines seulement après que l’ancien président national des Proud Boys, Enrique Tarrio, a été reconnu coupable de complot séditieux aux côtés d’autres dirigeants de son groupe d’extrême droite pour ce que les procureurs ont qualifié de complot distinct visant à bloquer le transfert du pouvoir présidentiel. Les Proud Boys devraient être condamnés en août et septembre.