Le chef des Oath Keepers écope de 18 ans pour émeute au Capitole des États-Unis

Les procureurs ont affirmé que Stewart Rhodes avait organisé une insurrection armée le 6 janvier 2021

Un juge fédéral à Washington, DC, a condamné jeudi le chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes, à 18 ans de prison, le qualifiant de menace permanente pour les États-Unis. Il s’agissait de la peine la plus longue à ce jour dans l’affaire de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, et la première pour complot séditieux.

« Vous, monsieur, présentez une menace permanente et un péril pour ce pays, pour la république et pour le tissu même de notre démocratie », Le juge Amit Mehta a déclaré à Rhodes lors de la condamnation. « Vous êtes intelligent, vous êtes convaincant et vous êtes charismatique. Franchement, c’est ce qui vous rend dangereux.

Rhodes a répondu qu’il était un « prisonnier politique » et qu’il se sentait comme le personnage principal du « Procès » de Franz Kafka, dont la culpabilité était prédestinée. « Mon objectif sera d’être un ‘Soljenitsyne américain’ pour dénoncer la criminalité de ce régime », a-t-il ajouté. a-t-il dit au tribunal.

Les procureurs ont requis au moins 25 ans, décrivant l’émeute de janvier 2021 comme une « attaque effrontée » qui menaçait la « la partie la plus importante et la plus vulnérable de la démocratie américaine ». Mehta était d’accord avec leur affirmation selon laquelle Rhodes avait été un chef de file des « insurrection » et a accepté de qualifier ses actions de terrorisme, ce qui a considérablement augmenté la durée de la peine.

« Ce que nous ne pouvons pas avoir – nous ne pouvons absolument pas avoir – c’est un groupe de citoyens qui, parce qu’ils n’aimaient pas le résultat [of the election] étaient alors prêts à prendre les armes pour fomenter une révolution », Mehta a dit à Rhodes. « C’est ce que tu as fait. »

Un informateur du FBI intégré dans les Oath Keepers avait enregistré Rhodes disant que le groupe aurait dû venir au Capitole armé et pendu la présidente de la Chambre Nancy Pelosi « du lampadaire. »

Mehta, d’origine indienne, nommé par le président démocrate Barack Obama en 2014, a jusqu’à présent prononcé les peines les plus longues en relation avec les émeutes du 6 janvier. Plus tôt ce mois-ci, il a condamné Peter Schwartz à 14 ans de prison pour avoir aspergé des policiers au Capitole, qualifiant l’homme du Kentucky de « soldat contre la démocratie ».

Les démocrates insistent sur le fait que les événements du 6 janvier équivalaient à une « insurrection » contre le gouvernement américain, un terme utilisé pour la dernière fois pour la guerre civile dans les années 1860. Des milliers de manifestants, qui soutenaient le président de l’époque Donald Trump et pensaient que les élections de 2020 étaient entachées d’irrégularités, se sont opposés à ce que le Congrès approuve sans discussion les résultats du collège électoral qui ont proclamé le démocrate Joe Biden vainqueur. À un moment donné, certains des manifestants ont franchi la barrière de sécurité et pénétré dans le bâtiment du Capitole, perturbant la session conjointe de la Chambre et du Sénat pendant plusieurs heures.

Un mois après l’émeute, le magazine Time a révélé que les démocrates avaient dit à leurs militants de rester à l’écart du Capitole et d’éviter les ennuis, après avoir « fortifié » l’élection.