Le chef des Oath Keepers a déclaré à ses partisans que Trump “aura besoin de nous et de nos fusils” avant l’attaque du Capitole

Le chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes, a commencé à planifier de résister au résultat des élections américaines de 2020 un jour après le vote.

Rhodes et quatre autres personnes sont devant le tribunal pour une attaque contre le Capitole américain en 2021.

Un témoin a déclaré que Rhodes avait dit à ses partisans de prendre les armes et de défendre Trump.

Le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, a commencé à planifier de résister au résultat de l’élection présidentielle américaine de 2020 quelques jours après le vote, disant à ses partisans que Donald Trump “aura besoin de nous et de nos fusils”, a déclaré mardi un témoin du FBI.

Rhodes et quatre co-accusés – Thomas Caldwell, Kenneth Harrelson, Kelly Meggs et Jessica Watkins – sont jugés par un tribunal fédéral à Washington, accusés d’avoir conspiré pour empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale du président Joe Biden dans une tentative ratée de garder Trump , un républicain, au pouvoir.

Mardi, le deuxième jour du procès, l’agent spécial du FBI Michael Palian a lu au tribunal les messages qu’il a dit que Rhodes avait envoyés à ses partisans le 7 novembre 2020, à peu près au moment où les médias appelaient à la course pour Biden, dans lequel Rhodes a averti que “le coup d’État n’est pas terminé” et que les collègues démocrates de Biden “voleraient” également la majorité au Sénat.

“Pensez à tout ce que nos pères fondateurs ont fait pour défier et résister aux abus du roi George et du Parlement”, a déclaré Palian, le premier témoin du gouvernement, citant Rhodes dans un message Signal crypté faisant référence aux dirigeants de la Révolution américaine qui ont renversé la domination coloniale britannique. .

“Trump a une dernière chance, en ce moment, de se présenter. Mais il aura besoin de nous et de nos fusils”, a déclaré Rhodes, selon le témoignage de Palian.

Dans leur déclaration liminaire lundi, les procureurs ont déclaré à un jury que Rhodes et les autres accusés avaient comploté pour faire tout ce qu’il fallait pour empêcher le transfert du pouvoir présidentiel.

Les avocats de la défense ont déclaré que les Oath Keepers étaient un groupe de maintien de la paix et ont juré que les preuves montreraient que les accusés n’avaient rien fait d’illégal.

Palian, témoignant pour une deuxième journée, a déclaré que Rhodes avait organisé une conférence téléphonique Oath Keepers le 9 novembre 2020, au cours de laquelle il a dit aux membres que leur mission était de se rendre à Washington.

“Nous sommes exactement au même endroit que les pères fondateurs, comme en mars 1775”, a déclaré Rhodes lors de l’appel.

Les partisans du président américain Donald Trump manifestent à l’intérieur du Capitole américain le 6 janvier 2021 à Washington, DC. Getty Images Brent Stirton/Getty Images

Rhodes a déclaré lors de l’appel que Trump devrait invoquer la loi sur l’insurrection, a déclaré Palian. La loi sur l’insurrection est une loi qui habilite le président à déployer l’armée pour réprimer les troubles civils.

“Et pour qu’il le fasse, il doit savoir que les gens sont derrière lui et qu’il ne sera pas abandonné”, a déclaré Rhodes lors de l’appel. “Alors nous devons être à DC.”

Les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole après que l’ancien président a faussement affirmé que l’élection lui avait été volée par une fraude généralisée. Cinq personnes sont mortes pendant ou peu après l’émeute et environ 140 policiers ont été blessés.

Les cinq personnes jugées font face à de nombreuses accusations de crime, y compris de complot séditieux – une loi de l’époque de la guerre civile qui est rarement poursuivie et passible d’une peine maximale légale de 20 ans de prison.

Les procureurs ont déclaré que les accusés se sont entraînés et ont planifié le 6 janvier, stockant des armes dans un hôtel du nord de la Virginie à l’extérieur de la capitale pour une soi-disant “force de réaction rapide” qui serait prête si elle était appelée à transporter des armes à Washington.

Alors que les législateurs se réunissaient pour certifier la victoire électorale de Biden, certains gardiens du serment ont chargé dans le bâtiment du Capitole, vêtus d’un équipement paramilitaire.

Le gouvernement et les groupes de surveillance extrémistes ont qualifié les Oath Keepers de groupe antigouvernemental d’extrême droite, dont certains membres ont des liens avec des milices. Certains des membres comprennent des militaires et des forces de l’ordre actuels et anciens.

Rhodes, un avocat formé à Yale et ancien parachutiste de l’armée américaine, a contesté cette caractérisation.