Le chef des mercenaires russes s’est confié à Vladimir Poutine sur les gâchis de la guerre en Ukraine

Le confident qui a récemment parlé au président russe Vladimir Poutine de la gestion de la guerre en Ukraine par son armée était Yevgeniy Prigozhin, le fondateur d’un groupe de mercenaires russes qui joue un rôle essentiel pour Moscou sur le champ de bataille en Ukraine, selon deux responsables américains familiers avec la matière.

Les critiques de Prigozhin faisaient écho à ce qu’il disait publiquement depuis des semaines, ont déclaré les responsables, s’exprimant de manière anonyme pour discuter de renseignements sensibles. Mais la révélation qu’il se sentait à l’aise de partager une réprimande aussi sévère de l’effort militaire russe avec Poutine dans un cadre privé montre à quel point son influence augmente alors que la guerre de Moscou faiblit. Cela met également en évidence la position précaire de la direction officielle de l’establishment de la défense russe, qui a été critiquée par Prigozhin et d’autres après des mois d’erreurs et de pertes sur le champ de bataille.

Le Washington Post avait précédemment rapporté qu’un initié russe avait personnellement confronté Poutine pour mettre en lumière la mauvaise gestion de l’effort de guerre, mais n’avait pas nommé cet individu. Le Post a rapporté que l’échange était considéré comme suffisamment important pour être inclus dans le briefing quotidien sur les renseignements fourni au président Biden.

La frustration de Prigozhin envers le ministère russe de la Défense et sa tension croissante avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou font également l’objet d’un rapport séparé des services de renseignement américains qui circule parmi les responsables à Washington, selon des personnes qui ont lu le dossier.

Pendant des années, Prigozhin a opéré dans l’ombre du pouvoir russe, niant les liens avec le célèbre groupe de mercenaires russes Wagner et l’usine de trolls Internet de Saint-Pétersbourg que les autorités américaines ont déclaré avoir financée pour se mêler de la campagne présidentielle américaine de 2016. Il a contribué à faire avancer les objectifs étrangers du Kremlin en dehors des structures formelles et a gagné le surnom de “chef de Poutine” en raison de sa propriété d’un restaurant de Saint-Pétersbourg que Poutine fréquentait autrefois et d’une entreprise de restauration bénéficiant de contrats lucratifs avec l’État et la ville russes.

Mais ces dernières semaines, Prigojine a fait ses débuts dramatiques dans la vie publique russe, admettant pour la première fois sa direction de Wagner et attaquant publiquement les dirigeants militaires russes pour leurs erreurs.

En Ukraine, un groupe de mercenaires russes sort de l’ombre

« C’est la position politique publique qu’il a défendue : je suis Yevgeniy Prigozhin. Je suis ici pour vous dire la vérité, et je ferai le travail », a déclaré un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de l’affaire et parlant généralement de Prigozhin, et non des renseignements concernant ses interactions avec Poutine.

Selon le rapport du renseignement américain qui circule à Washington, Prigozhin a exprimé son point de vue selon lequel le ministère russe de la Défense s’appuie trop sur Wagner et ne donne pas au groupe de mercenaires suffisamment d’argent et de ressources pour remplir sa mission dans le conflit, les personnes qui lire le rapport dit.

Les responsables du renseignement américain pensent que Prigozhin a récemment mis en scène une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des soldats de Wagner se plaignant d’un manque de nourriture et de provisions de base afin de faire pression sur le Kremlin pour qu’il augmente le financement de son groupe de mercenaires.

« La décision de Prigozhin d’affronter Poutine n’est que le dernier signe de son mécontentement », a déclaré une personne qui a lu le rapport.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter l’interaction entre Prigojine et Poutine. Prigozhin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par l’intermédiaire de son entreprise de restauration.

Depuis le début de la guerre, Prigozhin a utilisé le ministre de la Défense Choïgou et des généraux en uniforme comme ses repoussoirs, se positionnant comme un leader sans limites capable de montrer des résultats sur le champ de bataille en Ukraine.

Son groupe paramilitaire – composé de vétérans aguerris accusés de violations des droits de l’homme qui opèrent en dehors de la structure militaire russe officielle – a mené une offensive pour prendre Bakhmut, une ville de la région de Donetsk tenue par les forces ukrainiennes. Certains analystes y voient une tentative de montrer que ses soldats peuvent progresser alors même que le reste de l’armée russe est en retrait.

Le résultat est une renaissance apparente de son statut dans le cercle restreint de Poutine, qui aurait été compromis avant la guerre par des querelles avec de hauts responsables russes.

“Il a vraiment progressé tous ces derniers mois”, a déclaré Marlene Laruelle, directrice de l’Institut d’études européennes, russes et eurasiennes de l’Université George Washington. “La guerre lui a donné la possibilité d’accéder à Poutine plus que jamais auparavant.”

Avec des personnalités telles que Prigozhin et le dirigeant tchétchène nommé par le Kremlin, Ramzan Kadyrov, exprimant publiquement des critiques à l’égard de l’armée russe, “l’aspect obscur de l’État russe devient de plus en plus visible”, a déclaré Laruelle.

L’interaction entre Poutine et Prigozhin a été suivie d’une approche russe plus impitoyable de la guerre.

Après les revers répétés de l’armée russe, qui ont entraîné la perte de plus de 3 000 milles carrés de territoire, Poutine a pour la première fois choisi un commandant général pour diriger l’effort de guerre en Ukraine. La nomination de ce mois-ci a comblé un vide de leadership que les analystes militaires avaient cité comme l’une des raisons pour lesquelles Moscou se débattait avec le commandement et le contrôle de ses forces.

Prigozhin a salué le choix de Poutine dans une déclaration publiée par sa société de restauration sur le site de médias sociaux russe VK, qualifiant Sergey Surovikin, le nouveau général en charge, de “personnage légendaire” né pour servir la patrie et “le commandant le plus compétent” en Russie. militaire. Surovikin a gagné le surnom de “Général Armageddon” en Syrie après que l’armée russe est devenue connue pour ses attaques aveugles contre des cibles civiles.

En Ukraine, la Russie a également récemment adopté des tactiques plus dures à l’encontre des civils, en particulier après le bombardement humiliant début octobre du pont de Crimée reliant la Russie à la Crimée. Moscou a fait atterrir des missiles dans le centre de Kyiv pour la première fois depuis des mois et a visé l’infrastructure énergétique ukrainienne avec un approvisionnement limité en munitions à guidage de précision pour provoquer des pannes d’électricité. Et il a commencé à utiliser des drones de combat iraniens pour frapper des infrastructures critiques et terroriser les civils.

Alors que le moral en souffre, la Russie et l’Ukraine se livrent une guerre d’usure mentale

Les partisans de la ligne dure, y compris ceux qui soutiennent Prigozhin, exhortaient depuis longtemps le Kremlin à utiliser davantage de tactiques de la terre brûlée contre les centres urbains, quel que soit leur impact sur la population civile ukrainienne. Les derniers mouvements de Poutine leur ont joué.

“Il pense qu’il peut encore gagner, c’est pourquoi il jette tout ce qu’il peut sur la situation”, a déclaré Fiona Hill, un ancien haut responsable de la Maison Blanche chargé des affaires russes et eurasiennes. «Nous sommes maintenant dans cette période où il essaie de nous pousser dans sa version de la fin de partie. Le gars pense qu’il peut s’en sortir.

Plus tôt ce mois-ci, Prigozhin a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux que les hauts gradés de l’armée russe n’étaient pas au courant de la situation sur le terrain en Ukraine. “Je pense que nous devrions envoyer tous ces salauds pieds nus au front avec des mitrailleuses”, a-t-il déclaré.

On ne sait pas si Prigozhin se concentre principalement sur l’obtention de plus d’influence au sein de l’establishment de la défense russe ou s’il nourrit de plus grandes ambitions politiques pour lui-même ou pour ses proches.

La critique publique de Poutine étant toujours taboue, Choïgou a subi le plus gros de la frustration face au conflit et ces derniers mois a été “mis à l’écart au sein de la direction russe, les commandants opérationnels informant directement le président Poutine du déroulement de la guerre”, selon une évaluation. par le ministère britannique de la Défense en août.

Le ministère a déclaré que Shoigu avait du mal à surmonter sa réputation de “manque d’expérience militaire substantielle, car il a passé la majeure partie de sa carrière dans le secteur de la construction et au ministère des Situations d’urgence”.

L’ultime survivant politique de la Russie fait face à un règlement de compte en temps de guerre

Prigozhin, quant à lui, se présente comme une alternative plus extrême et sans fard.

Une vidéo qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux russes en septembre montrait Prigojine en train de recruter des combattants potentiels dans une prison russe. Prigozhin a ensuite répondu aux critiques sur ses efforts de recrutement de prisonniers dans une déclaration publiée sur VK par son entreprise de restauration.

“Ceux qui ne veulent pas que des mercenaires ou des prisonniers se battent … qui n’aiment pas ce sujet, envoyez vos enfants au front”, a déclaré Prigozhin. “C’est soit eux, soit vos enfants, décidez par vous-même.” Environ une semaine plus tard, Poutine a ordonné une mobilisation de ce que le ministère russe de la Défense a déclaré être 300 000 réservistes pour reconstituer les forces épuisées. Cette décision a envoyé des centaines de milliers d’hommes éligibles fuir la Russie pour éviter d’être appelés au combat.

Avant que la guerre ne commence à mal tourner pour l’armée russe, « il n’était pas propice » que les critiques s’emparent de la vedette. Mais “des gens comme Prigozhin voient maintenant une chance de saisir l’anneau en laiton”, a déclaré Hill, maintenant chercheur principal au Brookings Institution’s Center sur les États-Unis et l’Europe. “Cela montre vraiment que le système est sous pression, lorsque les gens commencent à se pousser comme ça.”

Prigozhin s’est élevé bien au-dessus de ses humbles racines en tant que vendeur de hot-dogs dans la ville natale de Poutine, Leningrad. Il a passé neuf ans en prison pour vol et autres crimes, puis a cofondé des casinos et un restaurant flottant, où il a personnellement servi Poutine, alors nouveau président russe, ainsi que le président George W. Bush. Il a ensuite ouvert une entreprise de restauration qui a remporté des contrats avec le gouvernement russe. Après des années de démentis, ce n’est que récemment qu’il a admis publiquement avoir fondé Wagner en mai 2014 pour soutenir les séparatistes soutenus par la Russie dans leurs efforts pour prendre le contrôle de la région du Donbass en Ukraine.

Le département du Trésor américain a imposé de nouvelles sanctions à Prigozhin en mars en raison de l’implication du groupe Wagner dans la guerre. Auparavant, il avait déjà été sanctionné et inculpé par les États-Unis pour avoir financé l’Internet Research Agency, une usine de trolls russe qui, selon les agences de renseignement américaines, faisait partie d’un effort du Kremlin pour s’ingérer dans les élections de 2016. Les États-Unis ont déclaré que le groupe avait cherché à diffuser de “faux récits en ligne” visant à saper les gouvernements aux États-Unis, en Asie, en Europe et ailleurs.

Ses années de prison et ses débuts difficiles ont probablement suscité du ressentiment contre les élites politiques et ceux qui jouissaient de privilèges après l’effondrement de l’Union soviétique, a déclaré Laruelle.

La guerre a aidé son ambition. “Il veut une reconnaissance politique”, a-t-elle déclaré. « L’argent ne suffit pas. Je pense qu’il se soucie vraiment d’avoir un statut officiel.

Le rôle public de plus en plus important de personnalités telles que Prigozhin et Kadyrov dans l’effort de guerre irrite certains responsables russes, qui les considèrent comme des acteurs voyous qui jouent selon leurs propres règles. “Avoir des dirigeants comme Prigozhin et Kadyrov – ils [the establishment] Je ne peux plus vivre avec ça », a déclaré un responsable russe dans une interview. “Ce n’est pas la Russie. C’est une confrérie criminelle basée sur les principes du Moyen Âge.