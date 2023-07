Le chef des mercenaires de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a rencontré Poutine après la rébellion, selon le Kremlin

Vladimir Poutine a rencontré Yevgeny Prigozhin le 29 juin.

Le groupe Wagner de Prigozhin a mené une rébellion de courte durée.

Il a dit qu’il ne visait pas à renverser le gouvernement.

Le Kremlin a déclaré lundi que le président russe Vladimir Poutine avait rencontré le chef des mercenaires de Wagner Yevgeny Prigozhin le 29 juin, cinq jours après que le groupe a marché vers Moscou dans une rébellion de courte durée.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que Poutine avait invité 35 personnes à la réunion, dont des commandants d’unité, et que celle-ci avait duré trois heures.

Les commandants de Wagner ont dit à Poutine qu’ils étaient ses soldats et qu’ils continueraient à se battre pour lui, a déclaré Peskov.

La brève mutinerie menée par Prigozhin, au cours de laquelle les combattants de Wagner ont pris le contrôle de la ville méridionale de Rostov, a confronté Poutine au plus grave défi à son emprise sur le pouvoir depuis qu’il a pris la tête de la Russie le dernier jour de 1999.

Il a été désamorcé dans un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

LIRE | Prigozhin aurait visé à capturer des généraux, tandis que la Russie a déclaré avoir versé au groupe Wagner plus d’un milliard de dollars

Poutine a depuis remercié son armée et ses services de sécurité pour avoir évité le chaos et la guerre civile.

Prigozhin a déclaré que la mutinerie ne visait pas à renverser le gouvernement mais à « traduire en justice » l’armée et les chefs de la défense pour ce qu’il a appelé leurs bévues et leurs actions non professionnelles en Ukraine.

Prigozhin devait partir pour la Biélorussie selon les termes de l’accord, mais Loukachenko a déclaré la semaine dernière qu’il était de retour en Russie et que les combattants de Wagner n’avaient pas encore accepté l’offre de déménager en Biélorussie, ce qui soulève des questions sur la mise en œuvre de l’accord.