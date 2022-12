Le chef des médias d’Amazon, Jeff Blackburn, prend à nouveau sa retraite de l’entreprise

Jeff Blackburn prend sa retraite pour la deuxième fois de Amazone où il a occupé plusieurs postes de direction de haut niveau pendant deux décennies.

Amazone a dit Vendredi, le vice-président senior des médias et du divertissement mondiaux restera dans l’entreprise jusqu’au début de 2023 pour “assurer une transition en douceur”.

Blackburn a rejoint Amazon en 1998 et a travaillé sur un certain nombre d’initiatives au sein de l’entreprise, notamment la publicité, Amazon Studios et le service Prime Video et le secteur de la musique. Il a aidé à guider Amazon lors de son introduction en bourse lorsqu’il était banquier d’investissement junior à la Deutsche Bank.

“Amazon ne serait pas la même entreprise sans Jeff, et je tiens à le remercier pour ses nombreuses contributions au succès de l’entreprise jusqu’à présent et à l’avenir”, a déclaré le chef d’Amazon, Andy Jassy, ​​dans un communiqué.

En février 2021, Blackburn a annoncé la première fois qu’il prenait sa retraite d’Amazon, après un congé sabbatique d’un an. Il a rejoint en mai en tant que vice-président senior d’une nouvelle division Global Media & Entertainment, supervisant les activités vidéo, musique, podcast et jeux d’Amazon.

Avec le départ prochain de Blackburn, Amazon a déclaré qu’il procéderait à des changements de leadership. Mike Hodges, l’actuel responsable de Prime Video, Amazon Studios et MGM, rendra compte à Jassy avec Steve Boom, qui dirige les équipes de musique et de podcasting de l’entreprise. Boom dirigera également les activités Audible, Twitch et Games de la société.

“Les 18 derniers mois ont été passionnants – travailler avec vous tous au sein de GME et lancer certains de nos projets les plus importants et les plus audacieux jamais réalisés dans le domaine du divertissement et du sport”, a déclaré Blackburn dans un communiqué. “Mais j’ai décidé de passer 2023 différemment, en donnant plus de temps à ma famille, et je suis convaincu que c’est la bonne décision pour moi.

Regardez: Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon, sur le changement des habitudes de consommation des consommateurs