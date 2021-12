Le chef des Marines américains révèle le plus grand risque pour sa force – RT USA News

Le Corps des Marines américain risque de se retrouver sans les armes dont il aura besoin pour combattre, à moins que le Congrès et le Pentagone ne financent de nouveaux programmes dans le cadre d’une purge des anciennes technologies, a prévenu son commandant.

Le général David Berger a averti que, si le Congrès et le Pentagone n’étaient pas « prêt à soutenir » sa force, l’USMC pourrait finir « dans un mauvais endroit » après s’être débarrassé « choses héritées » tels que les chars et l’artillerie sans recevoir de nouvelles capacités de pointe pour les remplacer.

« Nous sommes dans ce juste milieu où nous changeons rapidement » a-t-il déclaré mardi lors d’un événement en ligne organisé par le Center for a New American Security. « Si vous êtes laissé dans l’embarras, ce n’est pas un bon endroit pour être.

Les préoccupations du général étaient liées à la nouvelle stratégie des Marines intitulée «USMC Force Design 2030». Au cours des dernières années, l’USMC a déménagé « de se départir ou de se débarrasser de choses qui auraient pu être utiles dans le passé, mais qui ne l’ont pas été autant à l’avenir ». La force a rejeté ce qu’elle considérait comme du matériel obsolète ne correspondant pas à son nouveau rôle agile et plus expéditionnaire.

En plus des chars et des compagnies d’artillerie et de pontage, les Marines se sont également débarrassés des hélicoptères lourds en vue de poursuivre « les capacités de nouvelle génération pour l’avenir », comme l’USMC l’a dit en mai.

Dès 2023, Berger espère équiper les Marines de lanceurs de missiles anti-navires NMESIS associés à des porte-munitions de drones et à des véhicules tactiques légers conjoints (JLTV) pour une mobilité et une puissance de feu accrues. Il veut également plus de radars et de chasseurs furtifs F-35. Actuellement, cependant, sa priorité la plus urgente est d’acheter des navires de guerre amphibies légers (LAW) pour rendre sa force plus mobile.

Les navires devaient être inclus dans la liste d’acquisition pour l’exercice 2022 mais ont été abandonnés par la Marine en raison d’une décision budgétaire. Maintenant, Berger espère que leur achat se fera dans le cycle budgétaire de l’exercice 2023.

« Si nous ne le faisons pas, alors vous aurez la force de renfort qui est en avant sans capacité organique de se déplacer, » dit le général, ajoutant que la force ne peut pas attendre « trois ou quatre ans pour évaluer quel est notre besoin. On ne peut plus bouger comme ça.

Décrivant la nouvelle stratégie des Marines, Berger a suggéré d’envoyer « petit mais mortel » unités mobiles composées des forces de l’USMC, de la marine et des garde-côtes en mission « sous le seuil de la violence » dans des zones contestées comme la mer de Chine méridionale. Disposer de ces forces permettrait aux États-Unis de « aider à identifier et à contrer les comportements malveillants », a déclaré le général dans un rapport du 1er décembre, ajoutant que « si un conflit armé éclate, la force conjointe peut attaquer efficacement en premier et empêcher l’ennemi de le faire. »