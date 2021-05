Le chef des Jeux paralympiques, Andrew Parsons, a déclaré que les chances que les athlètes propagent le coronavirus sont «très faibles» alors qu’il tentait d’étouffer la «colère» japonaise à propos des Jeux de Tokyo.

S’adressant à l’AFP, le président du Comité international paralympique (IPC) a déclaré que des contre-mesures antivirus strictes assureraient la sécurité des athlètes et du public japonais.

Parsons parlait un peu plus de 100 jours avant l’ouverture des Jeux paralympiques le 24 août, et avec 10 semaines avant le début des Jeux olympiques le 23 juillet.

À l’approche des Jeux, le Japon est aux prises avec une quatrième vague de virus et l’opinion publique reste fermement opposée à leur accueil cet été.

« Nous comprenons le sentiment d’incertitude », a déclaré Parsons dans une interview du Brésil.

« Et normalement, quand il y a de l’incertitude, il y a de la peur, et parfois la peur devient de la colère. »

Mais il a déclaré que de nombreuses contre-mesures, y compris de multiples tests avant l’arrivée et des tests quotidiens au Japon, permettaient de propager le virus «vraiment à distance».

«Nous voulons donner ce sentiment de certitude», a-t-il déclaré.

«Parce que nous voyons que la colère vient de ce concept selon lequel c’est la sécurité de la population japonaise par rapport aux Jeux. Je pense qu’ils peuvent coexister. «

Les organisateurs des Jeux olympiques affirment que de récents tests organisés avec des athlètes internationaux prouvent que leurs contre-mesures fonctionnent, et bien que la vaccination ne soit pas une exigence, de nombreux athlètes sont déjà vaccinés.

Parsons a déclaré qu’au moins 60% des Paralympiens devraient actuellement être vaccinés par les Jeux, mais ce chiffre pourrait augmenter après que les organisateurs aient conclu un accord avec Pfizer / BioNTech.

«La dernière chose que nous voulons faire est de mettre en péril le système de santé japonais en ce moment même», a-t-il déclaré, appelant à des «solutions innovantes» pour éviter d’ajouter de la pression.

‘Jeux paralympiques les plus importants’

Des inquiétudes concernant le fardeau des travailleurs médicaux japonais surchargés ont été régulièrement soulevées ces dernières semaines, un syndicat de médecins ayant averti jeudi qu’il était «impossible» de tenir les Jeux en toute sécurité pendant une pandémie.

Les régions autour de Tokyo ont également rejeté les demandes de réserver des lits d’hôpital pour les athlètes qui pourraient tomber malades, et une fureur a éclaté à propos d’une demande olympique d’infirmières bénévoles, bien que des rapports suggèrent qu’un appel à des médecins bénévoles a été sursouscrit.

Les organisateurs des Jeux ont organisé une série d’événements tests ces dernières semaines, avec un seul cas de virus détecté chez plus de 700 athlètes et plus de 6 000 membres du personnel concerné.

Mais certains athlètes se sont plaints que les restrictions étaient trop sévères, le sprinter américain Justin Gatlin disant qu’il espérait qu’ils «seraient juste un peu plus indulgents quant à l’endroit où nous pouvons aller» lorsque les Jeux commenceront.

Parsons insiste sur le fait que les mesures sont «proportionnelles» et exclut tout relâchement.

«La priorité numéro un est la santé et la sécurité de tous les participants aux Jeux. Je ne pense pas que nous puissions assouplir aucune de ces restrictions. «

Un autre problème majeur est probablement celui des protestations des athlètes, que le Comité international olympique a déjà interdites.

Mais Parsons a déclaré que l’IPC formulait toujours sa position sur la question.

«C’est une opinion très cohérente de la part des athlètes. Nous devons élaborer les processus et c’est ce que nous faisons en ce moment. «

Les Jeux seront les premiers de l’histoire à interdire les supporters étrangers, et une décision sur les spectateurs nationaux est attendue le mois prochain.

Mais quel que soit le nombre de spectateurs, Parsons considère les Jeux de cet été comme «les Jeux paralympiques les plus importants de l’histoire».

«Les personnes handicapées ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, et cela a mis en évidence de nombreuses inégalités», a-t-il déclaré.

«Les athlètes comprennent que ce qu’ils font sur le terrain de jeu aidera à remettre les personnes handicapées dans l’agenda de l’inclusion.»

