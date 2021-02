TOKYO – Dans les jours où le président du comité d’organisation olympique de Tokyo a déclenché une violente réaction en affirmant que les femmes parlent trop dans les réunions, plus de la moitié du public japonais a convenu dans un sondage qu’il n’était «pas qualifié» pour diriger. L’un des espoirs olympiques les plus éminents du Japon, Naomi Osaka, a déclaré que ses commentaires étaient «vraiment ignorants». Des éditoriaux dans deux des plus grands journaux du pays l’ont appelé à démissionner.

Pourtant, après avoir présenté de brèves excuses, le président de Tokyo 2020, Yoshiro Mori, 83 ans, reste le visage des efforts du Japon pour organiser l’événement le plus important du calendrier sportif international. Son imperméabilité à la tempête de feu sur ses propos sexistes semble refléter le soutien d’une structure de pouvoir japonaise qui est largement irresponsable devant le public, œuvre pour préserver la vieille garde et fige les voix critiques des plus jeunes.

Sur les réseaux sociaux, ce fossé générationnel s’est fusionné autour du mot japonais « Rougai», Un terme qui évoque l’irritation face au comportement intransigeant des légions de personnes âgées du pays, et que M. Mori lui-même a utilisé pour discuter de ses propos.

La ténacité de M. Mori, ancien Premier ministre, montre également à quel point le parti au pouvoir de longue date du pays n’est guère incité à défendre les droits des femmes, réussissant à rester au pouvoir malgré son incapacité à atteindre ses propres objectifs de promotion des femmes en politique et le lieu de travail.