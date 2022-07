Le chef des Jeux olympiques russes parle de sauter les prochains Jeux

Alexander Zhukov dit qu’il serait “extrêmement triste” que la Russie soit expulsée des prochains Jeux Olympiques

Les futurs Jeux olympiques pourraient bien avoir lieu sans la participation d’athlètes russes, a déclaré le président honoraire du Comité olympique russe Alexandre Joukov.

Divers sports russes ont été gravement touchés sur la scène internationale par la série de sanctions imposées à l’infrastructure sportive du pays à la suite de la campagne militaire en Ukraine qui a débuté fin février ; sanctions qui ont été superposées aux restrictions déjà imposées aux athlètes olympiques russes comme punition par l’Agence mondiale antidopage après avoir accusé la Russie de s’être engagée dans une campagne prolongée de dopage parrainé par l’État à partir des Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

Les athlètes russes ont cependant participé aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin et aux Jeux de Tokyo sous la bannière neutre de l’équipe ROC – ce qui signifie que la Russie avait une représentation olympique, mais le drapeau et l’hymne nationaux ont été interdits par le Comité international olympique (CIO).

L’équipe ROC s’est admirablement comportée lors des récents Jeux olympiques d’hiver, terminant deuxième au classement général derrière la Norvège. Pendant ce temps, ils ont également marqué le cinquième plus haut total de médailles d’or aux Jeux olympiques de Tokyo retardés.

Mais selon Zhukov, les athlètes russes seront invités à revenir sur la scène internationale d’ici peu.

“Nos athlètes reviendront tôt ou tard aux compétitions internationales, cela ne fait aucun doute. Je suis sûr que de nombreux membres du CIO souhaiteraient sincèrement que nos athlètes reviennent. Et en général, le mouvement olympique sans la Russie est inférieur», a déclaré Joukov à Match TV.

“On se souvient des JO de Los Angeles [in 1984]quand nos athlètes n’ont pas participé, vous pouvez l’imaginer, mais, bien sûr, c’est extrêmement triste», Joukov, qui est également vice-président de la Douma d’État.

Les commentaires de Joukov interviennent peu de temps après que le ministre russe des Sports, Oleg Matytsine, a exprimé une opinion similaire, qui a décrit la possibilité que les athlètes russes soient exclus des Jeux olympiques de 2024 à Paris comme étant «inconcevable.”

“Nous avons dit plus d’une fois, et cela est confirmé par des représentants d’autres pays et fédérations, que sans la Russie, le développement du sport mondial est impossible», a déclaré Matytsin, également à Match TV.

“Et se priver [Russia of] le droit de participer aux Jeux olympiques, je pense que ce serait un crime et conduirait à une discorde encore plus grande au sein du mouvement olympique.”

Les commentaires de Joukov et de Matytsine interviennent alors que les craintes augmentent quant au fait que de futures stars sportives russes potentielles pourraient choisir de représenter d’autres fédérations sportives afin de contourner les diverses sanctions imposées au sport russe.

Ce sujet a pris de l’importance récemment, en particulier après que la Russe Elena Rybakina ait récemment remporté Wimbledon alors qu’elle représentait le Kazakhstan – bien que sa décision de changer de nationalité remonte à plusieurs années.

Joukov, cependant, voit un brillant avenir pour la Russie sur la scène sportive internationale et des médailles enviables lors des prochains Jeux olympiques.

“Jusqu’à présent, le changement de citoyenneté sportive chez les athlètes russes ne s’est pas généralisé,” il a dit.

“À l’avenir, quelqu’un pourra probablement franchir une telle étape, mais je pense que la situation politique se normalisera et qu’il y aura de plus en plus de nos participants aux compétitions internationales.

“Bien sûr, j’aimerais voir des athlètes russes dans les principales compétitions mondiales. Mais n’abandonnez pas. Nous avons un grand pays, de magnifiques traditions sportives. Je suis sûr que nous pourrons organiser des compétitions de manière à ce que nos athlètes progressent et soient prêts à entrer sur la scène internationale.”