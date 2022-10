Le chef des Jeux olympiques révèle la condition pour que les Russes reviennent aux sports internationaux

Thomas Bach a parlé du développement potentiel dans une interview publiée vendredi

Selon le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, les athlètes russes qui ne soutiennent pas l’opération militaire du pays en Ukraine pourraient être réintégrés dans la communauté sportive mondiale.

Les équipes, clubs et athlètes russes ont été suspendus de la participation à la plupart des événements sportifs depuis que le CIO a fait la recommandation à un certain nombre de fédérations sportives fin février.

Les Russes ont déjà raté certaines épreuves de qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, et Bach a déclaré dans une interview au journal italien Corriere della Sera que le CIO avait besoin “pour penser à l’avenir.”

“Il s’agit de faire revenir en compétition des athlètes avec un passeport russe qui ne soutiennent pas la guerre”, selon Bach, qui a laissé entendre que l’organisme devrait repenser son approche, à la suite d’appels avec les actionnaires des Jeux olympiques au cours desquels la possibilité d’un retour de la Russie sur la scène sportive internationale a été évoquée.



“Pour être clair, il ne s’agit pas nécessairement de récupérer la Russie”, a déclaré le président du CIO. “D’un autre côté – et voici notre dilemme – cette guerre n’a pas été déclenchée par les athlètes russes.”

Bach s’est abstenu de suggérer comment les athlètes russes pourraient exprimer leur opposition à l’opération militaire à un moment où des personnalités telles que l’ancien champion de boxe poids lourd Nikolay Valuev et la star du football Diniyar Bilyaletdinov ont été appelées au service militaire dans le cadre de la mobilisation partielle de la Russie.

Les athlètes russes ont continué à concourir dans certains sports tels que le tennis et le cyclisme sous un statut neutre, ce qui ne permet pas l’utilisation de drapeaux ou d’hymnes russes.

Aux Jeux olympiques, les équipes russes ont concouru sous le nom de «Comité olympique russe» (ROC) depuis 2016, en raison des retombées de la ligne de dopage liée aux Jeux d’hiver de Sotchi en 2014.

Le CIO et son président ont déjà été critiqués pour avoir permis cela et pour ne pas être plus stricts envers les athlètes russes, mais Bach a déclaré au Corriere della Sera que la mission du CIO est de rester politiquement neutre et de laisser les Jeux et “le sport en général” être “quelque chose qui unifie les gens et l’humanité.”

“Pour toutes ces raisons, nous sommes en ce moment dans un véritable dilemme concernant l’invasion russe en Ukraine”, a-t-il ajouté. dit Bach.

“Nous devons également voir et étudier, surveiller, comment et quand nous pouvons revenir pour accomplir notre mission de faire revenir tout le monde.”