Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré l’état d’urgence ciblé pour quatre préfectures, dont Tokyo et Osaka, dans le but de mettre un terme à la flambée des cas de Covid-19, à seulement trois mois des Jeux olympiques.

Le gouvernement a mis en œuvre des restrictions plus strictes, telles que l’interdiction des restaurants et des bars de servir de l’alcool, la fermeture temporaire des grands magasins et des cinémas et l’interdiction des spectateurs aux matchs sportifs, qui seront en place du dimanche au 11 mai.

« Nous mettrons en œuvre des mesures courtes et intensives pendant la Golden Week, renforçant les étapes liées aux établissements de restauration et arrêtant temporairement les flux de personnes», A déclaré Suga.

La déclaration d’urgence qui couvre environ un quart de la population japonaise de 126 millions d’habitants a soulevé des doutes sur la capacité du pays à accueillir les Jeux d’été, qui devraient avoir lieu en juillet.

Suga a déclaré que le pays prendrait des mesures pour s’assurer qu’il pourrait accueillir en toute sécurité les Jeux olympiques, qui avaient déjà été reportés l’année dernière en raison de la pandémie.

Le président de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a déclaré que les organisateurs des Jeux n’envisageaient pas d’annuler l’événement.

« En tant que Tokyo 2020, nous continuons de souhaiter le retour rapide à la normale et continuerons de travailler en étroite collaboration avec les parties concernées pour garantir la sécurité des Jeux olympiques.», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.