Le chef des Jeux olympiques atteindra Tokyo la semaine prochaine alors même que les cas de Covid-19 augmentent au Japon

Le chef du comité des Jeux olympiques, Thomas Bach, devrait arriver au Japon le 8 juillet alors que les organisateurs de Tokyo 2020 peaufinent les préparatifs des Jeux touchés par la pandémie. Initialement, Bach devait se rendre à Tokyo en mai, cependant, le voyage a été annulé en raison des restrictions du virus. Les organisateurs de Tokyo 2020 ont déclaré que Bach s’isolerait pendant trois jours à son arrivée. Ils ont ajouté que le président du Comité international olympique a déjà été vacciné.

Bach se rendra à Hiroshima le 18 juillet et cela coïncidera avec le début d’une trêve olympique, ont ajouté les organisateurs. La trêve – qui a été adoptée par les Nations Unies – vise à assurer l’arrêt de toutes les hostilités et cela permettra le passage et la participation en toute sécurité des athlètes et des spectateurs aux Jeux.

En dehors de cela, le CIO tiendra également une réunion du conseil d’administration à Tokyo à partir du 17 juillet et une assemblée générale à partir du 20 juillet. Il y a aussi un vote qui est attendu sur Brisbane en tant qu’hôte olympique 2032.

Il convient de mentionner ici qu’avant la visite de Bach, les cas de COVID-19 augmentent à Tokyo. Mercredi, Tokyo a signalé 714 nouveaux cas – ce qui est le plus élevé en cinq semaines ainsi que le 11e jour consécutif à Tokyo où les cas sont plus élevés qu’ils ne l’étaient sept jours auparavant.

En dehors de cela, seulement environ 12% des Japonais sont complètement vaccinés. Un quasi-état d’urgence prendra fin le 12 juillet avec la possibilité que des représentants du gouvernement devront rétablir un autre état d’urgence qui sera en vigueur à la reprise des Jeux olympiques.

Le Japon dépense 15,4 milliards de dollars pour les Jeux olympiques, et bien que les audits gouvernementaux suggèrent que c’est beaucoup plus. Tout sauf 6,7 milliards de dollars est de l’argent public. À ces Jeux olympiques, plus de 200 pays et plus de 11 000 athlètes sont attendus.

