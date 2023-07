Le chef des Îles Salomon visite Pékin, soulignant la rivalité américano-chinoise dans le Pacifique Sud

BEIJING (AP) – Les dirigeants des îles Salomon et de la Chine ont promis lundi d’élargir les relations qui ont alimenté le malaise à Washington et en Australie quant à l’influence de Pékin dans le Pacifique Sud.

Le Premier ministre Manasseh Sogavare a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping et le numéro 2 du pays, le Premier ministre Li Qiang. Sogavare et Li ont présidé à la signature d’accords de coopération policière, économique et technique.

« Nous sommes ici pour renforcer davantage les relations », a déclaré Sogavare à Li à la suite d’une cérémonie au cours de laquelle un orchestre militaire chinois a joué l’hymne national des Îles Salomon.

Les îles Salomon, à 2 000 kilomètres (1 200 miles) au nord-est de l’Australie, ont été le plus grand succès de la Chine dans une campagne visant à étendre sa présence dans le Pacifique Sud. En 2019, le gouvernement de Sogavare a transféré la reconnaissance officielle à Pékin de Taïwan, la démocratie insulaire autonome revendiquée par le Parti communiste au pouvoir sur le continent comme faisant partie de son territoire.

« Les Îles Salomon, monsieur, ont beaucoup à apprendre de l’expérience de développement de la Chine », a déclaré Sogavare à Li. Il s’est félicité d’une opportunité de dialogue pour renforcer « l’interaction et la coopération bilatérales ».

Les deux gouvernements « ont décidé d’établir un partenariat stratégique global de respect mutuel et de développement commun », a déclaré Li. « La relation entre la Chine et les Îles Salomon s’est développée rapidement, et nous pouvons maintenant dire qu’elle est très fructueuse. »

Les Îles Salomon ont signé un accord de sécurité secret avec Pékin qui aurait pu autoriser les forces militaires chinoises dans le Pacifique Sud. Cependant, Sogavare a rejeté les suggestions selon lesquelles son gouvernement pourrait donner à Pékin un pied militaire dans la région.

La nation insulaire voisine de Kiribati a également changé ses relations officielles avec Pékin en 2019.

Lors d’une rencontre ultérieure avec Sogavare, Xi a déclaré que Pékin souhaitait étendre les relations et le commerce par le biais de son initiative « la Ceinture et la Route » pour construire des ports et d’autres infrastructures depuis le Pacifique à travers l’Asie et l’Afrique.

« La Chine aide davantage d’entreprises chinoises à investir et à démarrer des entreprises dans la région », a déclaré Xi, selon la télévision d’Etat. « La Chine comprend que les pays insulaires du Pacifique sont confrontés à de graves défis liés au changement climatique et est disposée à renforcer les échanges et la coopération. »

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré la semaine dernière que la visite de Sogavare « injecterait un nouvel élan » dans les relations et « approfondirait la confiance politique mutuelle ».

Les efforts de la Chine pour développer des relations plus étroites avec d’autres gouvernements du Pacifique ont largement échoué.

L’administration Biden a réagi en annonçant son intention de rouvrir une ambassade américaine aux îles Salomon.

Biden a convoqué un sommet des dirigeants des îles du Pacifique en septembre pour dévoiler une stratégie qui comprenait la coopération en matière de changement climatique, de sécurité maritime et de prévention de la surpêche.

Biden a promis 810 millions de dollars de nouvelle aide aux nations insulaires du Pacifique au cours de la prochaine décennie, dont 130 millions de dollars pour faire face aux effets du changement climatique.

Les accords signés lundi par les îles Salomon et les autorités chinoises comprenaient un plan de mise en œuvre de la coopération policière jusqu’en 2025.

The Associated Press