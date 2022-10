Le chef des Îles Salomon exclut l’implantation de la Chine dans son pays

CANBERRA, Australie (AP) – Le Premier ministre des Îles Salomon a assuré jeudi à l’Australie qu’il ne «mettrait pas son pays en danger» en permettant à la Chine d’établir une base navale dans le Pacifique Sud.

Le Premier ministre des Salomon, Manasseh Sogavare, a effectué sa première visite à Canberra, la capitale australienne, depuis l’arrivée au pouvoir du parti travailliste de centre-gauche de son homologue Anthony Albanese lors des élections de mai.

“Monsieur le Premier ministre, je répète à nouveau que les Îles Salomon ne seront jamais utilisées pour des installations militaires étrangères ou des institutions de pays étrangers, car cela ne sera pas dans l’intérêt des Îles Salomon et de son peuple”, a déclaré Sogavare à Albanese devant les journalistes avant leur rencontre. commencé au Parlement.

Un accord de sécurité bilatéral entre la Chine et les Salomon signé au début de cette année a soulevé des inquiétudes quant à l’établissement d’une base navale chinoise dans le Pacifique Sud. La Chine a nié avoir cherché à s’implanter militairement aux Salomon.

“L’héritage de mon gouvernement est de protéger l’avenir des Îles Salomon et de son peuple, et non de mettre en danger le pays et ses citoyens ou la sécurité d’un pays du forum”, a ajouté Sogavare, faisant référence au Forum des îles du Pacifique, un bloc de 18 voisins régionaux. qui comprend l’Australie.

Le couple a publié une déclaration commune après leur rencontre plutôt que de tenir une conférence de presse conjointe habituelle. Les dirigeants “ont réaffirmé les engagements mutuels en matière de sécurité et la première approche de la famille du Pacifique en matière de paix et de sécurité régionales”, indique le communiqué.

L’Australie souhaite que les Salomon se tournent vers ses voisins pour répondre à ses besoins de sécurité plutôt que vers la Chine.

L’Australie a déjà un traité de sécurité bilatéral avec les Salomon signé en 2017. Il fournit une base légale pour le déploiement rapide de la police australienne, des troupes et des civils associés en cas de défi sécuritaire majeur. La police australienne est à Honiara, la capitale des Salomon, depuis novembre pour maintenir la paix après les émeutes.

L’Australie avait dirigé une force de police et de troupes des îles du Pacifique dans le cadre de la mission d’assistance régionale aux îles Salomon de 2003 à 2017. Elle comprenait 2 300 policiers et soldats de 17 pays, invités par le gouvernement des Salomon. Le déploiement a mis fin avec succès au conflit qui a tué 200 personnes.

Au cours des cinq années de troubles éthiques et civils qui ont précédé l’arrivée de RAMSI, les Salomon étaient sur le point de devenir un État en faillite.

Sogavare et Albanese se sont embrassés lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’un sommet du Forum des îles du Pacifique en juillet à Fidji, signe que les relations bilatérales se rétablissaient après les neuf années de régime conservateur de l’Australie.

Mais les relations restent tendues. Sogavare a accusé l’Australie d’ingérence dans la politique intérieure le mois dernier en proposant de payer pour les élections de Salomon l’année prochaine.

Sogavare avait fait valoir que son pays ne pouvait pas se permettre d’organiser des élections et d’accueillir les Jeux régionaux du Pacifique l’année prochaine. Le mois dernier, les législateurs des Salomon ont voté pour reporter les élections à 2024, ce que les critiques ont condamné comme une prise de pouvoir. Sogavare a accusé l’Australie de tenter d’influencer ce vote avec son offre d’aider aux élections.

Dans la déclaration conjointe de jeudi, Sogavare a salué l’engagement de l’Australie de 16,68 millions de dollars australiens (10,86 millions de dollars) pour payer les jeux et son offre de soutien pour les élections de 2024.

Rod Mcguirk, l’Associated Press