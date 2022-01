Le chef des hôpitaux de Paris suscite un débat sur la question de savoir si les patients non vaccinés devraient payer leur propre traitement

Le chef des hôpitaux de Paris Martin Hirsch (L) avec le ministre français de la Santé et des Affaires sociales Olivier Veran (R) lors d’une visite à l’hôpital Avicenne pour rencontrer le personnel soignant, le 29 janvier 2021 à Bobigny.

Si vous tombez sur des informations de vaccination Covid-19 auxquelles vous ne faites pas confiance, lisez Les mythes du vaccin Covid-19 sont démystifiés : obtenez les faits ici. Si vous ne trouvez pas les faits que vous recherchez, envoyez-nous un e-mail à l’adresse mentionnée dans l’article et nous vérifierons les informations auprès de professionnels de la santé.

La proposition serait similaire à Singapour, une cité-État avec l’un des taux d’inoculation de Covid-19 les plus élevés au monde, où les personnes qui refusent les vaccins doivent payer leur traitement médical.

Un sondage IFOP de mi-janvier montrait que 51% des Français considéraient qu’il était justifié que les personnes non vaccinées qui se retrouvent en réanimation paient tout ou partie de leur facture d’hospitalisation.

Plusieurs professionnels de la santé français ont rejeté sa proposition, des politiciens d’extrême droite ont appelé au licenciement de Hirsch et la maire de Paris Anne Hidalgo – qui préside le conseil d’administration de l’AP-HP et qui est la candidate socialiste aux élections présidentielles d’avril – a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec sa proposition. .

Hirsch a déclaré qu’il avait soulevé la question parce que les coûts de la santé explosaient et que le comportement irresponsable de certains ne devrait pas compromettre la disponibilité du système pour tous les autres.

Quand des médicaments gratuits et efficaces sont disponibles, faut-il pouvoir y renoncer sans conséquences… alors qu’on peine à prendre soin des autres malades ?

Dans le cadre du système de santé universel français, tous les patients Covid-19 qui se retrouvent en soins intensifs sont entièrement couverts pour leur traitement, qui coûte environ 3 000 € par jour et dure généralement une semaine à 10 jours.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.