Le chef des gardiens du serment témoigne au procès pour sédition du 6 janvier

Une grande partie de son témoignage a semblé jeter les bases pour que M. Rhodes affirme la semaine prochaine que les gardiens du serment ne se sont pas rendus à Washington le 6 janvier dans le cadre d’un plan visant à prendre d’assaut le Capitole et à perturber le transfert du pouvoir présidentiel de M. Trump. à Joseph R. Biden Jr., comme le prétend le gouvernement.

Au lieu de cela, M. Rhodes est susceptible de dire que le groupe est allé assurer la sécurité des personnalités pro-Trump qui se trouvaient à Washington ce jour-là, y compris Alex Jones, le propriétaire du point de vente complotiste Infowars, et Roger J. Stone Jr., Conseiller de longue date de M. Trump.

C’est précisément ce que les avocats de certains des co-accusés de M. Rhodes ont déclaré jeudi, lorsqu’ils ont prononcé leurs déclarations liminaires devant le jury. (Deux d’entre eux ont reporté leurs propos introductifs au début du procès.)

S’exprimant au nom de Kelly Meggs, qui dirigeait la section floridienne des Oath Keepers, son avocat, Stanley Woodward Jr., a fait une note similaire à celle de M. Rhodes, affirmant que M. Meggs avait été profondément affecté par la violence qui accompagnait parfois le manifestations pour la justice raciale après le meurtre de M. Floyd.

Craignant pour l’avenir et plongé dans la “discorde et le vitriol” qui avaient secoué le pays, M. Meggs a rejoint les Oath Keepers et a commencé à les accompagner à des rassemblements à Washington parce qu'”il croyait qu’il pouvait aider”, a déclaré M. Woodward.

M. Woodward a suggéré que dans les prochains jours, il appellerait des témoins qui attesteraient que la mission des gardiens du serment le 6 janvier était de servir de gardes du corps aux célébrités pro-Trump à Washington. Il a promis de présenter des preuves montrant que M. Stone avait invité M. Meggs à le protéger.

Bradford L. Geyer, avocat d’un autre accusé, Kenneth Harrelson, a déclaré que son client, un ancien soldat, était une personne apolitique qui n’avait jamais voté à une élection présidentielle. Il y a à peine un an, a déclaré M. Geyer, M. Harrelson ne savait pas que le Congrès avait deux chambres, la Chambre et le Sénat.