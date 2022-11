Le chef des gardiens du serment reconnu coupable de sédition dans l’affaire historique du 6 janvier

“Ils ont prétendu sauver la République”, a-t-il dit, “mais ils l’ont fracturée à la place.”

Entre ces remarques, les procureurs ont montré au jury des centaines de messages texte cryptés échangés par des membres de Oath Keepers, démontrant que M. Rhodes et certains de ses partisans étaient sous l’emprise de craintes extravagantes que des agents chinois aient infiltré le gouvernement américain et que M. Biden – une « marionnette » du Parti communiste chinois – pourrait céder le contrôle du pays aux Nations Unies.

Les messages ont également montré que M. Rhodes était obsédé par le mouvement de gauche connu sous le nom d’antifa, qui, selon lui, était de mèche avec la nouvelle administration de M. Biden. À un moment donné au cours du procès, M. Rhodes, qui a pris la barre pour sa propre défense, a déclaré au jury qu’il était convaincu que les militants antifa prendraient d’assaut la Maison Blanche, maîtriseraient les services secrets et traîneraient de force M. Trump hors du bâtiment s’il n’a pas admis sa défaite à M. Biden.

Les procureurs ont cherché à démontrer comment M. Rhodes, un ancien parachutiste de l’armée titulaire d’un diplôme en droit de Yale, est devenu de plus en plus paniqué alors que l’élection se dirigeait vers sa certification finale lors d’une session conjointe du Congrès le 6 janvier. Sous sa direction, les gardiens du serment – dont les membres sont en grande partie d’anciens agents des forces de l’ordre et des vétérans militaires – ont pris part à deux rassemblements “Stop the Steal” à Washington, assurant la sécurité de l’événement et servant de gardes du corps aux dignitaires pro-Trump.

Tout au long de la période post-électorale, a-t-on dit au jury, M. Rhodes cherchait désespérément à entrer en contact avec M. Trump et à le persuader de prendre des mesures extraordinaires pour se maintenir au pouvoir. En décembre 2020, il a publié deux lettres ouvertes à M. Trump sur son site Web, suppliant le président de saisir les données des machines à voter à travers le pays qui prouveraient prétendument que les élections avaient été truquées.

Dans les lettres, M. Rhodes a également exhorté M. Trump à invoquer la loi sur l’insurrection, une loi vieille de plus de deux siècles qui, selon lui, donnerait au président le pouvoir d’appeler des milices comme la sienne pour réprimer le “coup d’État” – prétendument dirigé par M. Biden et Kamala Harris, le nouveau vice-président – ​​qui cherchait à le renverser.

“Si vous n’agissez pas pendant que vous êtes encore en poste”, a déclaré M. Rhodes à M. Trump, “nous, le peuple, devrons mener une guerre sanglante contre ces deux marionnettes chinoises illégitimes”.

Dans le cadre du complot, selon les procureurs, M. Rhodes a placé une «force de réaction rapide» de gardiens du serment lourdement armés dans un Comfort Inn du comté d’Arlington, en Virginie, prêts à précipiter leurs armes à Washington si leurs compatriotes du Capitole en avaient besoin. . M. Caldwell, un ancien officier de la marine, a tenté à un moment donné de sécuriser un bateau pour transporter les canons sur le fleuve Potomac, craignant que les rues de la ville ne soient bloquées.