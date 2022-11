Le chef des frontières de Biden refuse de démissionner – médias

Chris Magnus a refusé de démissionner après que les patrons lui aient dit de démissionner ou d’être licencié au milieu d’une crise de l’immigration

Le chef des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis, Chris Magnus, aurait refusé un ordre de hauts responsables du département américain de la sécurité intérieure (DHS) de démissionner ou d’être renvoyé directement par le président Joe Biden au milieu de la pire crise frontalière du pays jamais enregistrée.

Le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, et son adjoint, John Tien, ont dit à Magnus de quitter son poste parce qu’ils n’avaient plus confiance en sa capacité à faire son travail en supervisant la plus grande agence américaine d’application de la loi, a déclaré le commissaire du CBP aux cadres supérieurs dans une lettre vendredi. “Je n’ai pas l’intention de démissionner” a-t-il dit, ajoutant qu’il avait l’intention de se présenter au travail lundi.

Cependant, Magnus a reconnu que le DHS avait déjà coupé son accès à son compte Twitter officiel du gouvernement. Il a déclaré au Los Angeles Times qu’il maintenait son bilan en matière de réforme du fonctionnement du CBP. “Je suis enthousiasmé par les progrès que j’ai réalisés et j’ai hâte de poursuivre ce travail.”

Lire la suite Les États-Unis libèrent plus de 300 000 migrants illégaux avec des dispositifs de suivi – rapports

Plus de 5,5 millions d’étrangers illégaux ont été rencontrés par des agents du CBP aux frontières américaines depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier 2021. Il y a eu un record de 2,2 millions d’arrestations à la frontière américano-mexicaine au cours de l’exercice 2022 du gouvernement fédéral, terminé le 30 septembre, dépassant les totaux combinés des quatre années précédentes sous le prédécesseur de Biden, Donald Trump. La crise frontalière a été blâmée pour l’augmentation des entrées de fentanyl, une drogue qui a causé près de 108 000 décès par surdose aux États-Unis en 2021.

“Chris Magnus et son patron, le secrétaire Mayorkas, devraient démissionner”, Représentant américain Greg Steubeun républicain de Floride, a déclaré vendredi. «Ils échouent à la mission la plus élémentaire du Département de la sécurité intérieure. Notre frontière est grande ouverte.

Magnus serait le premier candidat politique à être licencié par Biden si le président donnait suite à son limogeage. Biden a choisi Magnus pour diriger le CBP, faisant de lui le premier commissaire ouvertement gay de l’agence, et il a été confirmé par le Sénat en décembre dernier. Magnus, 62 ans, travaille depuis plus de 30 ans dans les forces de l’ordre. Il a proposé de démissionner de son poste de chef de la police de Tucson, en Arizona, en 2020, après la mort d’un homme en détention, mais sa démission a été refusée.