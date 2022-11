Le chef des finances de l’organisation Trump détaille la naissance du stratagème de fraude fiscale

Au fur et à mesure que la société est passée d’un promoteur immobilier local à un petit empire qui exploitait des casinos et des propriétés internationales, de nouveaux avantages ont été ajoutés au cas par cas. À un moment donné, M. Weisselberg a appris que d’autres employés recevaient des voitures de luxe ; lui a demandé s’il en voulait un aussi, “j’ai dit, ‘bien sûr'”, a-t-il témoigné.

Pourtant, un autre avantage est né d’une remarque désinvolte du patron. En expliquant les origines de M. Trump payant personnellement les frais de scolarité des petits-enfants de M. Weisselberg, M. Weisselberg a décrit une scène qui s’est déroulée dans le bureau de M. Trump il y a des années, dans laquelle M. Trump déplorait les frais de scolarité de ses propres petits-enfants.

“Si je dois payer plus en frais de scolarité pour ces enfants, je peux aussi bien payer ceux de vos petits-enfants”, a-t-il dit à M. Weisselberg, en plaisantant à moitié. Mais quelques jours plus tard, M. Weisselberg est revenu dans le bureau de M. Trump avec une facture pour les frais de scolarité, et bientôt M. Trump les a payés.

Le témoignage a établi le lien le plus étroit de l’ancien président avec le régime fiscal. Bien que les procureurs n’aient pas accusé M. Trump ou sa famille d’être impliqués dans le stratagème, ils ont cherché à le lier à certains des avantages, une stratégie qui pourrait aider à attirer l’attention du jury.

M. Weisselberg a témoigné qu’après avoir initialement dit qu’il rembourserait M. Trump, il ne l’a jamais fait. Lorsque le procureur principal, Susan Hoffinger, a demandé à M. Weisselberg combien coûtaient réellement les frais de scolarité, il a plaisanté : « C’était trop », offrant un rare moment de légèreté avant de dire qu’il s’agissait de 100 000 $.

Pour prouver leur accusation contre l’organisation Trump, les procureurs doivent montrer que M. Weisselberg agissait “au nom de” l’entreprise. Bien que cette phrase soit sujette à interprétation, le juge, Juan Merchan, a déclaré que les procureurs doivent présenter des preuves que les “actes de M. Weisselberg n’ont pas été commis uniquement” pour ses propres intérêts.

Interrogé par les procureurs jeudi matin, M. Weisselberg a semblé leur fournir des munitions pour l’argument selon lequel il agissait au nom de l’entreprise. Bien qu’il n’ait pas remboursé directement M. Trump pour les frais de scolarité, il a soustrait l’argent de sa rémunération globale. M. Weisselberg a témoigné qu’il a essentiellement remboursé la famille en réduisant son salaire et sa prime.