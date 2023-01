Le chef des finances de longue date de Trump condamné à 5 mois de prison

Susan Hoffinger, une procureure, a reconnu que M. Weisselberg avait témoigné honnêtement et a demandé six mois derrière les barreaux.

Cependant, le juge Juan Merchan a rejeté la demande d’allègement de la peine. “Cela a été motivé uniquement par la cupidité, pure et simple”, a déclaré le juge Merchan à propos des actions de M. Weisselberg.

M. Weisselberg sera initialement affecté au North Infirmary Command, une prison de Rikers Island qui abrite des personnes souffrant de graves problèmes de santé ainsi qu’une partie de la population générale.

Une fois l’audience terminée, M. Weisselberg, vêtu d’une veste North Face olive et de baskets sombres, a étreint M. Gravante et a été menotté par des officiers de justice et placé en garde à vue. Le procureur de district, Alvin L. Bragg, était dans la salle d’audience pour le prononcé de la peine, assis près du fond avec une expression sobre sur le visage.

La condamnation a ponctué une chute précipitée pour M. Weisselberg, qui, comme d’autres initiés de Trump avant lui, a vu ses méfaits placés sous un microscope et a finalement perdu sa liberté, dommage collatéral d’une enquête plus large sur M. Trump lui-même. Michael Cohen, l’ancien réparateur de M. Trump, a purgé une peine dans une prison fédérale, tout comme le président de campagne de l’ancien président, soulignant les dangers de s’associer à M. Trump, dont la campagne, la présidence et l’entreprise familiale ont attiré l’attention des forces de l’ordre.