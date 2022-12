Le chef des ex-rebelles communistes Pushpa Kamal Dahal devient le nouveau Premier ministre du Népal

KATMANDOU, Népal – Le chef des anciens rebelles communistes est devenu dimanche le nouveau Premier ministre du Népal avec le soutien de son ex-opposant et d’autres petits partis politiques.

L’annonce a été faite par le bureau du président Bidhya Devi Bhandari après que le chef du parti communiste maoïste Pushpa Kamal Dahal l’a rencontrée pour revendiquer sa candidature au poste de Premier ministre après les élections du mois dernier dans un tournant majeur dans la politique de la nation himalayenne.

Dahal a le soutien de plus de la moitié des membres de la Chambre des représentants nouvellement élue, la chambre basse du Parlement.

Il est susceptible de prêter serment lundi et de prouver sa majorité dans la maison de 275 membres plus tard dans la semaine.

Sept partis ont promis leur soutien à Dahal, dont son ami devenu ennemi, le Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste uni), dirigé par Khadga Prasad Oli.

Dahal et Oli s’étaient associés lors des dernières élections législatives en 2017, mais au milieu du mandat de cinq ans, ils ont commencé à se chamailler pour savoir qui continuerait à être Premier ministre. Il a été initialement convenu qu’ils partageraient le terme, mais Oli a apparemment refusé, provoquant la colère de Dahal.

Dahal a abandonné le partenariat et s’est aligné sur Sher Bahadur Deuba et son parti du Congrès népalais pour faire partie d’un nouveau gouvernement de coalition dirigé par Deuba.

Après les élections du 20 novembre, Deuba et Dahal se sont disputés après avoir échoué à s’entendre sur qui deviendrait le Premier ministre.

Dahal, également connu sous le nom de Prachanda, ou “le féroce”, a mené une violente insurrection communiste maoïste de 1996 à 2006. Plus de 17 000 personnes ont été tuées et le statut de beaucoup d’autres reste inconnu.

Les maoïstes ont renoncé à leur révolte armée, ont rejoint un processus de paix assisté par l’ONU en 2006 et sont entrés dans la politique dominante. Le parti de Dahal a obtenu le plus de sièges parlementaires en 2008 et il est devenu Premier ministre, mais a démissionné un an plus tard en raison de différends avec le président.

Avant les élections, Dahal a déclaré à l’Associated Press dans une interview que son objectif principal était de donner au pays un gouvernement stable qui terminerait le mandat complet de cinq ans.

Le Népal a été entravé par l’instabilité politique, les changements fréquents de gouvernement et les querelles entre les partis, qui ont été blâmés pour les retards dans la rédaction de la constitution et la lenteur du développement économique.

Aucun gouvernement depuis l’abolition de la monarchie séculaire en 2008 n’a terminé un mandat complet.