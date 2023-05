La Russie veut que l’Occident cesse d’armer l’Ukraine, ce que Washington, Londres et les pays européens continuent de faire.

L’un des principaux chefs d’espionnage russes a déclaré mercredi que l’Occident avait semé les graines de sa propre destruction en se détournant de ce qu’il appelait ses traditions fondamentales et lui avait dit d' »aller au diable » et d’arrêter de s’ingérer dans les affaires mondiales.

Dans des remarques lors d’un forum sur la sécurité à l’extérieur de Moscou auquel ont participé des responsables de la sécurité étrangère, Sergei Naryshkin, chef du service de renseignement étranger russe SVR, a fait certains de ses commentaires les plus anti-occidentaux à ce jour, soulignant la profondeur de l’inimitié que Moscou nourrit envers l’Occident à propos de son soutien à Ukraine.

« Les Anglo-Saxons pourraient être avisés de s’occuper de leurs propres conflits civils internes.

« Mieux encore, se débarrasser de leur connaissance, le diable », a déclaré Naryshkin, qui, comme d’autres responsables russes, appelle la Grande-Bretagne, les États-Unis et d’autres pays anglophones de l’Ouest « les Anglo-Saxons ».

« Il est pertinent de se souvenir de la vérité biblique : leur fin sera selon leurs actes. Et cela signifie que leur fin sera triste », a-t-il déclaré, affirmant que l’Occident était déchiré par de graves problèmes internes et externes.

La Russie veut que l’Occident cesse d’armer l’Ukraine, ce que Washington, Londres et les pays européens continuent de faire rapidement avant une contre-offensive ukrainienne attendue pour aider Kiev à se défendre contre ce qu’ils présentent comme une guerre de conquête russe non provoquée.

Naryshkin, qui affirme que ce que la Russie appelle une « opération militaire spéciale » en Ukraine est conçue pour protéger Moscou d’une OTAN en constante expansion, a accusé Washington et Londres de contrecarrer les efforts visant à parvenir à un règlement du conflit et de fermer les yeux sur ce il a dit augmentait « le terrorisme et la violence » infligés aux civils par l’Ukraine.

L’Occident affirme que la Russie est celle qui alimente la guerre et doit retirer ses forces, tandis que Kiev affirme que des millions de ses civils ont été forcés de se réfugier dans d’autres pays tandis que ceux qui restent sont confrontés au gant souvent meurtrier des frappes de missiles russes.

Des temps agités

Canalisant la vision préférée du Kremlin du paysage géopolitique, Narychkine a accusé l’Occident d’essayer de résister à un changement historique vers un monde multipolaire.

Il a également accusé ce qu’il a appelé «l’élite euro-atlantique» de refuser de renoncer volontairement à leur leadership tout en faisant tout ce qu’ils pouvaient pour empêcher la montée de ce qu’il a appelé des centres de pouvoir alternatifs.

Il s’est dit satisfait que la plupart des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine n’aient pas imposé de sanctions à la Russie pour ses actions en Ukraine, malgré ce qu’il a qualifié de pression colossale de la part de Washington.

Prévoyant des temps turbulents à venir dans les affaires mondiales, il a déclaré que la Russie et d’autres pays non occidentaux étaient mieux placés pour affronter les processus qui pourraient décider du sort des nations.

« Les périodes turbulentes (dans l’histoire du monde) sont essentiellement un test de la mesure dans laquelle les nations et les peuples ont préservé leurs véritables fondements », a déclaré Naryshkin, qui, comme d’autres responsables russes, a critiqué les changements sociaux en Occident, tels que ceux autour de l’identité, comme dangereux et erroné.

« Nos pays, contrairement à l’Occident, ont conservé une importante marge de force et de profondeur stratégique à cet égard », a-t-il déclaré.

« Je veux dire un lien avec la dimension spirituelle de l’existence, des traditions qui, aux États-Unis et en Europe, ont depuis longtemps cédé la place au positivisme, au culte du succès matériel et au pur satanisme », a déclaré Narychkine.