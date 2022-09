Le directeur du Mossad s’est engagé à combattre le “terrorisme” iranien sans tenir compte d’un éventuel accord nucléaire

Israël ne se sentira pas contraint par un éventuel renouvellement de l’accord nucléaire avec l’Iran et a l’intention de continuer à viser “terrorisme d’Etat” de Téhéran “régime,” Le directeur du Mossad, David Barnea, a déclaré lundi dans un discours.

« Nous ne participerons pas à cette mascarade. Nous ne fermerons pas les yeux sur la vérité prouvée », a déclaré Barnea à l’Université Reichman d’Herzliya, lors de son premier discours public depuis qu’il a pris les rênes du Mossad l’année dernière.

« L’accord est basé sur des mensonges iraniens. L’Iran a cherché à construire une arme nucléaire qui met en danger l’existence d’Israël. L’accord les aidera facilement à atteindre cet objectif sous légitimation internationale », dit-il, ajoutant que “même si un accord est signé, il ne fournira pas d’immunité contre les opérations du Mossad.”

Barnea a accusé Téhéran d’avoir orchestré “terreur planifiée, systématique et stratégique” perpétrée par les agences de renseignement et le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), qui, selon lui, n’a fait qu’empirer ces derniers mois. Le Mossad, a-t-il dit, a contrecarré “douzaines” des attaques iraniennes planifiées contre des Israéliens et des Juifs à l’étranger, dans des endroits comme Chypre, la Colombie et la Turquie. Barnea a également cité les récentes allégations américaines selon lesquelles l’Iran aurait comploté l’assassinat de John Bolton et Mike Pompeo, deux anciens responsables de l’administration Trump.

Attaques contre Israël ou des Israéliens, directement ou indirectement par des mandataires, « recevra une réponse douloureuse contre les responsables, sur le sol iranien. Nous ne poursuivrons pas les mandataires, mais ceux qui les ont armés et ont donné les ordres, et cela se produira en Iran », le directeur du Mossad a averti Téhéran.

Barnea a pris la parole après son retour de Washington, où il s’est rendu la semaine dernière pour exprimer ses objections contre le renouvellement de l’accord nucléaire avec Téhéran.

Les dirigeants israéliens affirment depuis plus de deux décennies que l’Iran est à des mois de développer une bombe nucléaire, bien que Téhéran insiste sur le fait que ses intentions sont pacifiques. L’accord nucléaire initial, signé en 2015 par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Russie, la Chine et l’UE, ainsi que l’Iran, était censé abroger de nombreuses sanctions de l’ONU contre la République islamique tout en limitant sa capacité à enrichir de l’uranium. bien en dessous du niveau nécessaire pour construire une bombe atomique. Les États-Unis se sont retirés sous le président de l’époque, Donald Trump, en 2018, déclarant le traité fondamentalement défectueux et imposant de nouvelles sanctions à Téhéran.

Un projet de nouvel accord divulgué le mois dernier montre un processus en quatre étapes commençant par une levée immédiate des sanctions contre 17 banques iraniennes et 150 autres entités économiques. L’Iran commencerait également immédiatement à réduire ses activités nucléaires, qu’il a augmentées au-delà des niveaux autorisés par l’accord de 2015 alors qu’aucune des autres parties ne respectait ses conditions.