Le chef des espions britanniques révèle sa priorité absolue

Les services de renseignement britanniques mettent “plus d’efforts en Chine” que dans tout autre domaine de leur travail, a déclaré le chef du MI6, Richard Moore.

Les services de renseignement britanniques concentrent désormais leurs efforts sur la Chine, a déclaré jeudi Richard Moore, le chef du Secret Intelligence Service (SIS), également connu sous le nom de MI6. Comprendre la manière dont Pékin poursuit ses objectifs stratégiques est désormais l’un des défis les plus complexes auxquels les services de renseignement britanniques sont confrontés, a-t-il déclaré au Aspen Security Forum dans le Colorado, aux États-Unis.

« Nous déployons plus d’efforts en Chine. Nous consacrons maintenant plus d’efforts à la Chine qu’à tout autre sujet unique », Moore a déclaré au forum, ajoutant qu’il y a “une reconnaissance croissante” à Londres du “des menaces” La Chine pose soi-disant. Selon le MI6, comprendre la Chine est désormais une tâche plus urgente pour le renseignement que combattre le terrorisme.

MI6 “Je n’ai jamais eu la moindre illusion sur la Chine communiste”, a-t-il dit, mais a admis que, pour les services de renseignement britanniques, les systèmes chinois semblent toujours être “assez opaque.” Son agence a peu de mal à comprendre les propos du président chinois Xi Jinping “intention stratégique” mais “si vous allez en dessous de cette stratégie, en termes de mise en œuvre, d’organisation… c’est une boîte noire”, dit le chef du MI6.

Le rôle de son organisation est d’aider “Les ministres et décideurs britanniques doivent comprendre cela afin de pouvoir naviguer dans cette relation vraiment complexe et difficile avec les Chinois.”

Moore a également ajouté que Pékin suivait de près les développements en Ukraine et a fait valoir que l’Occident devrait continuer à soutenir Kiev afin qu’elle puisse “négocier à partir d’une position de force significative.” Sinon, Pékin pourrait le voir comme occidental “la faiblesse” et peut-être attaquer Taiwan, a affirmé Moore.

Ses propos sont intervenus au milieu de la tension persistante entre Pékin et Washington à propos de Taiwan. Pékin considère l’île qui est autonome depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949 comme faisant partie de son propre territoire dans le cadre de la politique d’une seule Chine.

Les États-Unis, qui se disent attachés à la politique d’une seule Chine, entretiennent de solides liens non officiels avec Taipei, vendant des armes à l’île et encourageant tacitement sa volonté de souveraineté. La Chine a qualifié à plusieurs reprises ce comportement de provocation et d’ingérence dans ses affaires intérieures.

Plus récemment, Pékin a lancé un avertissement à Washington à la suite d’un rapport du Financial Times sur les plans présumés de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi d’emmener une délégation du Congrès à Taïwan le mois prochain. Si la visite avait lieu, elle aurait des conséquences considérables sur les relations bilatérales entre les deux nations, a averti la Chine.